Los grupos del Ayuntamiento piden modificar los PGE ante un nuevo impuesto por vertederos con cuatro millones

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, Cs, PSOE, IU, Vox y Podemos-- y el concejal no adscrito David Dorado han aprobado por unanimidad este jueves en el Pleno una moción para pedir al Gobierno y a los grupos en el Congreso de los Diputados enmendar en el tramite parlamentario de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 la aplicación del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, que supondría de coste para las arcas municipales unos cuatro millones de euros, según ha detallado el edil de Hacienda, Salvador Fuentes.

En este sentido, los grupos, conforme a lo acordado ya en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), plantean que la entrada en vigor del impuesto se pospondrá hasta que finalice el plazo que se otorga a las entidades locales en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y otra alternativa es compensar a las entidades locales por la aplicación del nuevo impuesto sobre vertidos.

En concreto, se recoge que con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales, dando cobertura al coste adicional que van a soportar como consecuencia de la entrada en vigor de este impuesto, previsto para el 1 de enero de 2023, "el Estado compensará a las entidades locales por el gasto que soporten por el pago de dicho impuesto hasta que se produzcan las adaptaciones normativas que establece el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular".

En otra moción conjunta, los seis grupos y el edil no adscrito han instado al Ejecutivo español a mantener el actual sistema de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, en interés de los derechos de las personas con discapacidad. Y han solicitado al Ministerio de Trabajo dialogar con las organizaciones de la discapacidad, así como con las comunidades autónomas, responsables inmediatas de las políticas activas de empleo, para consensuar la nueva reforma de incentivos al empleo en relación a las personas con discapacidad, "con el fin de adoptar otras medidas que palíen el impacto".





PISCINA PARQUE FIGUEROA Y CAMINOS PÚBLICOS





Por otra parte, ha salido adelante una moción conjunta para instar al equipo de gobierno a que "se actué con la máxima celeridad y eficacia" para que el proceso administrativo pendiente para la adjudicación de la gestión e "inmediata puesta en servicio" de la piscina del Parque Figueroa "no sufra más retrasos". Se reconoce a la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Físicos y al movimiento ciudadano del Parque Figueroa su "esfuerzo, constancia y eficacia para que la piscina sea una realidad", así como denominar a la piscina 'Centro Acuático Inclusivo Alfonso Otero'. Los grupos también han respaldado de modo conjunto instar al gobierno local a dotar al inventario de caminos públicos de una cartografía "precisa y actual para que no quepa duda" del recorrido de cada camino incluido en el mismo, mediante una licitación a una empresa, si no es posible hacerse con el personal del Ayuntamiento.

Los trámites para esto deberían estar concluidos el 1 de abril de 2023. Asimismo, se plantea poner en marcha la recuperación del camino del Bañuelo con dotación presupuestaria para su deslinde en el presupuesto de 2023 y que a 1 de abril de 2023 esté iniciado en alguna de sus fases; fijar un plan de trabajo con un cronograma de actuación y dotación presupuestaria que esté elaborado a 1 de abril de 2023, con un marco de actuación temporal de cuatro años y que se recoja la actuación en caminos como Valdelashuertas (16 y 18), Piconeros (66) y Linares (51). Y el equipo de gobierno se compromete a que "antes del final de enero de 2023" presentar a todos los grupos del pleno un plan de trabajo donde se recojan cada uno de los acuerdos recogidos en la moción conjunta sobre caminos públicos de la Sierra de Córdoba aprobada el 10 de marzo de 2022.





ABANDONO DE ANIMALES Y SUICIDIO





Igualmente, ha habido unanimidad entre los grupos y el concejal no adscrito para instar al Gobierno, la Junta y el centro de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco a que continúen impulsando, desarrollando y promoviendo campañas específicas de concienciación para el cuidado, responsabilidad y adopción animal. Y se continuarán mejorando las instalaciones e infraestructuras del citado centro con la correspondiente dotación presupuestaria.

Además, han apoyado de modo unánime la creación y ejecución de un Plan de Prevención del Suicidio, de manera que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación e Infancia y en colaboración con las asociaciones y grupos de expertos especializados en salud mental y prevención del suicidio, propongan un programa, dirigido a los alumnos de los centros educativos, al profesorado y a las familias, de ayuda a la prevención del suicidio y se dote de asignación presupuestaria. También, el Consistorio dispondrá de un espacio en su página web que recopile y muestre los recursos de carácter público de ayuda en materia de prevención del suicidio que existen en la ciudad, para que los ciudadanos puedan tener acceso a esta información de forma "sencilla y eficaz".

Y a través de la Delegación de Servicios Sociales se pondrá en marcha el servicio necesario para la detección, ayuda y seguimiento de personas en riesgo de comisión de suicidio y autolesiones, que pueda derivar a servicios médicos de atención primaria y psiquiátrica, dotándolo de asignación presupuestaria.

En otro orden de cosas, los seis grupos y el concejal no adscrito han aprobado una propuesta relativa a la adhesión a la iniciativa legislativa municipal sobre modificación de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al tiempo que PP, Cs, PSOE, IU, Podemos y Dorado han aprobado una moción, con el voto en contra de Vox, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la sesión plenaria se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de Pepi Hernán, quien ha sido reconocida por su trabajo por el barrio de Las Palmeras.