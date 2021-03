Los colegios ‘Virgen de Luna’ de Villanueva, ‘Antonio Carmona’ de Palma del Río y el Instituto ‘Grupo Cántico’

Los colegios ‘Virgen de Luna’ de Villanueva de Córdoba, ‘Antonio Carmona Sosa’ de Palma del Río, y el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Grupo Cántico’ de la capital cordobesa han sido seleccionados como ganadores de Córdoba en la 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

En esta edición han participado 2.017 escolares de 33 centros educativos de Córdoba, bajo la coordinación de 47 profesionales de la educación. En Andalucía han sido en total 35.653 los estudiantes que han trabajado por el uso responsable de las nuevas tecnologías de 359 centros educativos que han contado con el apoyo de 467 profesores.

Bajo el original lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

Cabe destacar que ante la petición de docentes y estudiantes que han visto sus clases suspendidas por la pandemia, el Grupo Social ONCE decidió ampliar el plazo de inscripción hasta finales de febrero, una medida extraordinaria que ha facilitado la presentación de trabajos en estos dos primeros meses del año.

En el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han elaborado una cuña de radio de un minuto, como máximo, capaz de transmitir un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Por su parte, los estudiantes de Secundaria (categoría C) han tenido que diseñar un cartel publicitario que capte la atención y transmita un mensaje que fomente el uso responsable de la tecnología, evitando el abuso de la misma. Ha incluido un eslogan y una audiodescripción del trabajo.

Para los estudiantes de Bachillerato y FP (Categoría D), el concurso ha pedido la realización de un spot publicitario, de 40 segundos, para sensibilizar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos que acarrea su abuso. Ha sido acompañado de un título y un documento con el guion, para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Los ganadores en Córdoba

Los trabajos seleccionados por el jurado de Córdoba para cada una de las categorías (la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional) han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: CEIP ‘Virgen de Luna’, de Villanueva de Córdoba

Curso: 3º de Primaria

Profesora: Coral González

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: CEIP ‘Antonio Carmona Sosa’, de Palma del Río

Curso: 5º de Primaria

Profesor: Juan Jesús García

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Colegio: IES ‘Grupo Cántico’, de Córdoba

Curso: 2º de la ESO

Profesor: Juan Antonio Gavilán

Los ganadores en la categoría A han titulado su cuña radiofónica ‘Radio Sintonía Pídeme la Luna’, en la que abogan por aprovechar el tiempo y favorecer las relaciones con los demás y un uso racional y responsable de las nuevas tecnologías.

Bajo el lema ‘Conéctate a la vida’, los ganadores de la categoría B han querido transmitir que si no se usan correctamente las nuevas tecnologías pueden separar a los seres queridos y apuestan por conectarse a la vida real en lugar de a la virtual.

Y en la categoría C, los ganadores han diseñado un cartel bajo el lema ‘Coge el Mando. Controla tu vida’ que reúne 92 dibujos realizados a mano por el alumnado siguiendo técnicas para la comprensión del dibujo en perspectiva. En la asignatura de Valores Éticos han trabajado los materiales aportados por la ONCE para repensar su relación con la tecnología y promover su uso responsable. El cartel resume sus conclusiones. “Creemos que la libertad de uso de las tecnologías requiere asumir nuestra responsabilidad como personas maduras –afirman en la descripción del trabajo ganador-. Entendemos que las TIC facilitan nuestra vida y la hacen más fácil, pero no podemos dejarnos llevar por el placer y la vagancia. Tenemos que saber dosificar el disfrute de las mismas”, subrayan.

El jurado de Córdoba ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, el jurado ha estado compuesto por Francisco Valderas, consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Ruz, director de El Día de Córdoba, Carmen Aumente, redactora de Diario de Córdoba, María José Martínez, jefa de Contenidos de Radio Córdoba, Carlos Roca, director de Onda Cero en Córdoba, Gabriel López, director de COPE en Córdoba, Inmaculada Nieto, coordinadora del equipo técnico provincial para la Orientación Educativa y Profesional, María Dolores Pastor, coordinadora de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, y Antonia Bravo maestra de la ONCE en Córdoba.

Los escolares ganadores pasarán ahora a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los vencedores a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una Tablet con el objetivo de demostrar que un buen uso de la tecnología es posible.