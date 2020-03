Los centros de mayores de Córdoba abren hoy por última vez hasta dentro de 15 días

Los centros de mayores de Córdoba han abierto sus puertas en la mañana del jueves 12 de marzo por última vez hasta dentro de 15 días. De esta manera se aprovechará la jornada para informar a aquellas personas que desconocían la última medida que daba a conocer el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

El vicepresidente ha confirmado que en Andalucía se mantiene el nivel 1 de contención leve en relación al brote de coronavirus, por el que por el momento no se han registrado fallecimientos en la comunidad, si bien el Gobierno andaluz ha señalado que se han querido tomar medidas para evitar que la situación se agrave.

Además, la Junta sí va a "implementar una fase más de la que estábamos en la zona de la Costa del Sol y Guadalhorce", en la provincia de Málaga, donde se acumula casi un 70% de los 102 casos de infectados de la comunidad autónoma, y se han tomado "medidas específicas" para esa zona.

Para el conjunto de Andalucía, ha anunciado que la Junta "reforzará los centros sanitarios con todo el personal que sea necesario", y está "en disposición de realizar entre 3.000 y 4.000 contrataciones de personal sanitario sin escatimar el más mínimo esfuerzo".

Además, la Consejería de Salud y Familias ha puesto en marcha una línea de teléfono específica y gratuita para atender las consultas acerca del coronavirus, que es el 900.400.061, y que se suma al teléfono de Salud Responde ya operativo.

Asimismo, ha anunciado que, siguiendo la directriz del Gobierno de España, "se reprograman las convocatorias de oposiciones, que no se celebrarán antes de los próximos dos meses".

SEMANA SANTA

Sobre la Semana Santa, ha trasladado el deseo que no se lleguen a suspender , aunque ha señalado que esto dependerá del nivel de emergencia que marque el Gobierno central. "Todos tenemos responsabilidad y si llega el momento y hay una situación extrema, tendremos que acatarla", ha insistido.

"En el nivel 1 de contención, que es el que tiene Andalucía con 102 casos, se han tomado decisiones de prevención. Con el nivel 1 reforzado, que es el de Madrid y País Vasco, se cierran colegios, museos e iglesias", ha detallado Marín, quien ha explicado que con el nivel 2 "nos ponemos en manos de emergencias sanitarias y con el nivel 3 el Gobierno central es el único con competencias para dictar instrucciones y prohibiciones".

De esta manera, ha querido lanzar "un mensaje realista" a los ciudadanos, a los que ha instado a ser "todos responsables". En este sentido, ha llamado a cada uno --autoridad eclesiástica, hermandades y ayuntamientos-- a tomar su responsabilidad en este ámbito.

"La Semana Santa no se puede suspender, es una fecha del calendario prevista para vacaciones, puede que haya una actividad más reducida en materia turística y comercial en función de cómo vaya la situación. Otro tema son las hermandades y cofradías y aquí es la autoridad eclesiástica la que la que autoriza la salida a la calle", ha subrayado.

"La salida de hermandades a la calle la autoriza la autoridad eclesiástica, los hermanos mayores y luego los ayuntamientos que dan las licencias de ocupación de la vía pública", ha detallado, por lo que "cada uno tiene que ir asumiendo sus competencias y si hay una medida del Gobierno central, se hará, aunque esperemos que no suceda".

Así, ha apuntado que quedan tres semanas para esta celebración y la situación en Andalucía es del nivel 1 de contención y las instrucciones del Gobierno determinan que no haya concentraciones de más de un número determinado de personas. "Todos tenemos que ser responsables", ha insistido.

"Si hay que suspender la salida de cofradías y hermandades habrá que hacerlo, nadie podrá discutir estas decisiones para preservar salud y evitar muertes", ha destacado, una vez que ha señalado los 102 infectados por coronavirus en Andalucía registrados en el último parte sanitario.

En esta misma línea, ha destacado que "si mañana hay que clausurar actos o cerrar colegios o que no salgan los pasos a la calle, habrá que hacerlo". "Por encima de todo está la vida de las personas, pero hay que hacerlo con criterio, con argumentos y no creando una alarma tan inmensa que podemos no tener el control de lo que pueda suceder", ha señalado.