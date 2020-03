Los autónomos no tendrán que dar de baja su actividad para cobrar una prestación por cese ante la situación que atraviesa el pais debido a la pandemia del coronavirus. El Gobierno flexibilizará las condiciones de acceso al cese de actividad. Así, todos los autónomos que lo necesiten podrán solicitar la prestación por cese de actividad a su mutua sólo con una declaración jurada.

Después de que el Gobierno aprobara nuevas medidas económicas contra el coronavirus, los autónomos han mostrado su descontento. Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía, dejaba claro estos días que con estas medidas “el Gobierno vuelve a dejar en la cuneta al 85% de los autónomos de este país”, y pedía desde las Asociación que se rectificara y aclarara algunos puntos, como qué ocurría con el autónomo que pidiera la baja durante este tiempo de crisis sanitaria con la tarifa plana o bonificación, o con sus respectias licencias, como es el caso de los taxistas.

A partir de ahora se le reconoce la prestación a todos los autónomos, independientemente de su forma jurídica (personas físicas y societarios) y no habrá que realizar el paso previo hasta ahora requerido de cursar baja en Hacienda ni en Seguridad Social.

Además, los autónomos con tarifa plana o bonificación podrán solicitar la prestación por cese de actividad sin perder dicha bonificación cuando acabe el estado de alarma y la excepcionalidad que esto supone. Los administradores de las empresas tampoco tendrán que cesar de su cargo.

Se cobrará el 70% de la base cotización y será la entidad gestora quien se haga cargo de la cotización del autónomo mientras perciba la prestación. El autónomo así, estará cotizando estos meses por tanto se mantiene el alta en Seguridad Social.

Dicha prestación por cese de actividad ya se puede solicitar y se cobrará a mes vencido, siendo de un mes prorrogable. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha invitado a todos los autónomos que lo necesiten "a solicitar la prestación por cese de actividad”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Ahora la única duda que queda es conocer si esta situación se aplica a los autónomos empleadores, si podrán cobrarla o no, sin necesidad de hacer ERTE. Para Amor "no está en el ADN de los autónomos el despedir. Por eso, y aunque es una gran noticia que se haya flexibilizado así el cese de actividad, vamos a seguir reclamando que los autónomos que no pidan el cese de actividad queden exentos de pagar la cuota a la seguridad social. A ingresos cero, cotizaciones cero”, ha añadido Amor.

ATA ha puesto en marcha una oficina de asesoramiento gratuito para autónomos con todas las novedades. Las guías, incluidas las de cómo se solicita el cese de actividad están recogidas (y actualizadas a cada cambio).

EXPEDIENTES REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

Entre las medidas se encuentra la de eximir del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTEs, en lugar de poner en marcha aplazamientos en el pago de cotizaciones de manera generalizada.Para ello todos los trabajadores afectados tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello, y no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación.

Para Manuel Merino, secretario de Empleo de CCOO Córdoba, esta medida "es valorada de manera positiva, al igual que el resto de medidas económicas", aunque le preocupa que se llevarán a cabo despidos de trabajadores que no verán resuelta su situación por no poder estar acogidos a ningún tipo de ERTE, que les de garantía de recuperar su empelo una vez acabe esta situación.

Por otro lado, Manuel Torralba, secretario de Formación y Empelo de UGT Córdoba, afirma que "estas medidas son una inyección históricas tanto empresarial como familiar, pero una vez más queda claro que el sextor público es quien tira del carro, como se está demostrando con el sector sanitario", y "que esta crisis nos debe servir para aprender de los errores".