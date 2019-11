Los amigos de "La Manada" no recuerdan haber visto el vídeo enviado por Whatsapp

La segunda sesión del juicio contra "La Manada" ha comenzado hoy con cuarenta minutos de retraso. En esta segunda jornada han tenido lougar las declaraciones de los testigos.

Tres amigos de los cuatro acusados han dicho que no recuerdan haber visto el vídeo de los hechos, ni comentarios que hicieran, pese a haber sido enviado a distintos grupos de WhatsApp. Uno de los amigos de los cuatro acusados, con los que comparte el grupo 'La Manada', que estuvo en casa de Antonio Manuel Guerrero en Pozoblanco y que fue a la Feria de Torrecampo en mayo de 2016, ha dicho que no recuerda haber recibido el vídeo, porque tiene su móvil configurado para que no se descarguen archivos, al tiempo que ha dicho que "juraría" que no escribió nada en el grupo.

No obstante, a preguntas del fiscal, Jesús Aparicio, sobre los comentarios en el grupo de 'La Manada', ha respondido que "si está escrito, está escrito; ha pasado ya tanto tiempo". Entretanto, ha detallado que se trasladó a la Feria de Torrecampo en el mismo coche que sus amigos, pero no regresó con ellos, porque "había más gente" e iban dos coches, por lo que volvió a Pozoblanco contra otras tres personas que conoció ese fin de semana.

Cuestionado por la distribución de los coches ha señalado que "surgió así", precisando que su coche salió antes de Torrecampo, llegando también antes a la casa de Antonio Manuel, donde se quedaron en el balcón y vieron llegar a los "cinco o seis minutos" a los acusados junto con la joven. El amigo ha declarado que vio que se bajaron tres de ellos, que subieron al piso, y no subió Alfonso Jesús Cabezuelo, que llevó a la chica a su casa.

Además, ha indicado, a preguntas de la defensa, que le propusieron a ella "subir al piso a tomarse una copa y dijo que no", por lo que la llevó el citado procesado. "Ella verbalizó sin ningún tipo de problema, iba perfectamente, nadie la forzó a montarse en el coche", ha mantenido.

Otro de los amigos de José Ángel Prenda, con el que comparte el grupo 'El Peligro', ha señalado que no recuerda el vídeo, porque "hace un montón de tiempo", ni tampoco las expresiones que puso en el grupo.

Y otro de los integrantes del citado grupo 'El Peligro' y que conoce a los procesados ha comentado que no recuerda haber visto el vídeo sobre los hechos de Pozoblanco.

Preguntado por el fiscal y la acusación particular sobre los comentarios ha señalado que "hace mucho tiempos de eso, pero si está, sería". Y ha dicho que no recuerda que manifestara que esto fuera "otro caso Marta del Castillo", aunque reconoce que "posiblemente" luego admitiera haber dicho que era un error.