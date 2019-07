Los abogados piden a la Junta que se cumplan lo pactado en el abono del turno de oficio

Coincidiendo con la celebración del Día de la Justicia Gratuita, la Abogacía cordobesa se ha concentrado hoy ante la sede del Colegio de Abogados para denunciar la situación en la que se ven obligados a prestar el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, así como para mostrar públicamente su malestar ante los reiterados incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía de los compromisos adquiridos y los continuos retrasos en el pago de los servicios.

El decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, ha defendido la labor que realizan los abogados y abogadas de oficio “sin horario ni calendario, con vocación y profesionalidad, asegurando la tutela judicial efectiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos con menos recursos económicos”.

El Colegio de Abogados de Córdoba, junto con la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba y la asociación de abogados Iusta Causa de Córdoba, ha manifestado Garrido, “exige a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un calendario de pagos de los servicios de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica para los ejercicios 2019 y 2020, que recoja los compromisos asumidos por el Gobierno Andaluz al final de la anterior legislatura en cuanto al cumplimiento puntual de los pagos y las reducciones de plazo”.

Además, ha añadido, “pedimos que cumpla el compromiso de puntualidad en los pagos, en un plazo máximo de 45 días desde la facturación de los Servicios pues a día de hoy, continúa pendiente el abono de las guardias realizadas por los abogados andaluces durante el primer trimestre del año”, una cantidad que asciende a 124.700 euros. En este sentido, el decano ha denunciado públicamente que el abono de las asistencias realizadas en Turnos de Oficio durante el primer trimestre de 2019 se realizó la semana pasada, con más de 3 semanas de retraso, “el mismo retraso que tuvo el pago de los servicios prestados por los abogados de oficio durante el último trimestre de 2018, mientras ellos siguen trabajando, haciendo frente de su propio bolsillo a todos los gastos que supone prestar el Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio”.

La abogacía de Córdoba ha reivindicado también la mejora de los módulos y bases de compensación económica de las actuaciones, incluyendo la actualización anual de los Baremos conforme al IPC, a la que, como ha asegurado José Luis Garrido, se comprometió el Vicepresidente y consejero de Justicia el pasado 18 de marzo.

Si bien el año la abogacía andaluza pudo destacar en un día como hoy, que los abogados de oficio habían recuperado el 10 por ciento perdido en 2012, por los recortes recogidos en el Plan de Sostenibilidad Económico-financiero 2012-2014, con la aprobación de la Orden de 13 de febrero de 2018, “estas mejoras retributivas son a todas luces insuficientes, pues nos colocan al mismo nivel que en el año 2009”, afirma el decano.

Por todo ello, ha insistido Garrido, “continuaremos reivindicando y luchando para que la retribución de las actuaciones de los abogados de oficio sigan aumentando y se contemple la remuneración de la totalidad de las actuaciones que realizamos. Todo ello en defensa de los intereses de los abogados que prestan servicios de Turno de Oficio y para garantizar una Asistencia Jurídica Gratuita digna para la abogacía y para la ciudadanía. Porque una cosa es que la Abogacía asuma la defensa de las personas más desprotegidas, con todo su empeño y profesionalidad, poniendo a su disposición sus medios materiales y sus conocimientos, y asumiendo plenamente la función social que desde siempre se ha prestado; y otra muy distinta es que la Justicia Gratuita se preste a costa de la abogacía y de su sacrificio económico”.

Juzgado 24 horas

El decano José Luis Garrido, ha señalado que desde la abogacía no están satisfechos con el Juzgado de 24 horas, que abrió a mediados de marzo, ya que no cumple su función. "Hemos reclamado durante cuatro años la apertura de este juzgado para no regalar a los detenidos una noche en prisión, sin embargo, los jueces alcanzaron un acuerdo para que solo se realizasen dos o tres traslados".

Garrido ha señalado que este acuerdo ha sido ya recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, porque "este servicio cuesta mucho dinero a los andaluces y cordobeses" y, tal y como ha señalado el presidente, esta haciendo las veces de un juzgado de guardia.

XIII Observatorio de Justicia Gratuita en Córdoba

El XIII Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, recoge que el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio en Córdoba funciona “gracias a los más de 750 abogados de Córdoba que los prestan con total vocación para garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos, representando el 41% del total de colegiados ejercientes en este Colegio de Abogados.

Por servicios, un total de 756 abogados de Córdoba prestan servicios de Turno de Oficio y 657 desarrollan su actividad en Asistencia Letrada.

El número de abogados adscritos al servicio de asistencia víctimas de violencia de género asciende a 360, mientras que un total de 215, prestan asistencia a extranjeros.

Los ciudadanos tramitaron en 2018 a través del Colegio de Abogados de Córdoba o mediante escrito en los juzgados, 14.423 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un incremento con respecto a 2017, cuando se tramitaron 13.645 solicitudes. Tras los análisis pertinentes de estas solicitudes, el Colegio remitió a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (organismo dependiente de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), 11.060 expedientes de los que se ratificaron el 100%.

Con respecto a los asuntos tramitados por el Colegio de Abogados de Córdoba, destaca la cifra de 23.309 asuntos, lo que supone un leve descenso con respecto a los 23.469 asuntos atendidos en 2017.

Por servicios, 14.996 asuntos pertenecen al Turno de Oficio. Dentro de los asuntos del Turno de Oficio, la jurisdicción Penal es la que tiene mayor peso, con 7.382 asuntos; le sigue la jurisdicción Civil, con 3.797, y la Social, con 310. Con respecto a las asistencias realizadas en el turno de guardia, destaca que se realizaron un total de 8.315, correspondiendo: 5.354 a asistencia a Detenidos; 744 a asistencia a víctimas de violencia de género, 679 a extranjeros y 650 a menores.

Estas cifras vuelven a reflejar un año más la eficacia del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita y el Servicio del Turno de Oficio y que su funcionamiento es posible gracias a la dedicación, el sacrificio y la entrega personal de los letrados y de la gestión que realizan los colegios de abogados.