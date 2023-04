Los abogados cordobeses piden diálogo para solucionar las sucesivas huelgas en el sistema judicial

Los funcionarios de la administración de Justicia han decidido sustituir los paros parciales diarios de 3 horas que estaban llevando a cabo desde la semana pasadapor siete días de huelga general previstos para inicios y mediados del mes que viene. La decisión ha venido determinada por el fracaso, según denuncia el comité de huelga, de las conversaciones con el Ministerio de Justicia que se llevaron a cabo a inicios de esta semana. Esto, sumado a los dos meses de huelga de letrados judiciales, está afectando directamente a los gabinetes de la abogacía, que estiman retrasos de hasta un año en su trabajo con 50 juicios de media cancelados al día solo en Córdoba capital. Carlos Arias, decano del Colegio de Abogados de Córdoba, ha asegurado que el parón del sistema judicial "está llevando a la ruina a los abogados, que no tienen asegurada su nómina y que están viendo su trabajo bloqueado desde el pasado 26 de enero". Además, demandan una negociación efectiva entre los funcionarios y el Ministerio de Justicia y que, en el proceso de escucha, se comunique con suficiente antelación la suspensión de los juicios que, de momento, está ejecutándose con un solo día de previa.

Por otro lado, apelan a una Ley de Huelga que proteja al ciudadano en protestas que obedecen a sectores de servicio público fundamental como el policial, el médico o el militar, o el judicial. Recuerdan los abogados que, en el año 96, el Tribunal Supremo tumbó un amago de huelga en la Abogacía de Córdoba por obedecer meramente a argumentos económicos. "Parece que hay un doble rasero. Aquí, lo que ocurre, es que se están reclamando cuestiones económicas y nadie está haciendo nada por evitar este colapso", ha explicado el decano del Colegio de Abogados.

Los jueces y fiscales han anunciado también una huelga indefinida a partir del 16 de mayo que podría suponer el colapso total de un sistema judicial que, según Arias, no funciona. "Hay que elaboral leyes más ágiles que eliminen toda la burocracia. Sobre la huelga prevista de jueces, espero que no llegue a celebrarse, me sorprendería mucho, porque son un poder del Estado", ha senteciado Arias.