Localizada en buen estado la menor desaparecida en Córdoba

Celia Fuentes, la menor de 14 años que llevaba en paradero desconocido en Córdoba capital desde el pasado jueves ha aparecido, según han confirmado la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que no ha facilitado más datos hasta el momento sobre el estado de la menor ni sobre el lugar en el que se encontraba cuando ha sido encontrada.

De momento, no hay confirmación oficial de la Policía, ya que indican "no tienen constancia física de ello" aunque se les ha comunicado que ha aparecido. Por su parte, la familia de la menor ha indicado que ya tienen localizada a Celia en casa de un familiar próximo, donde, aseguran, ha declarado que "no quiere regresar al centro de menores".

Celia Fuentes es una menor en situación de desamparo cuya tutela depende de la Junta de Andalucía después de haber sido retirada a su madre. Durante un tiempo, estuvo viviendo con sus tíos, que ejercieron como tutores hasta que fue ingresada en el centro Beatriz Enríquez.

La menor desaparecía el pasado jueves del centro de menores cuando volvía del colegio, momento en el que desde el centro dio aviso a la Policía Nacional para que se iniciase la búsqueda de la niña. La familia de la menor conocía ayer la desaparición tras un aviso de la Policía Nacional, por lo que iniciaba una campaña en redes sociales pidiendo colaboración ciudadana para localizar a la chica.