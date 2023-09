En libertad con cargos los dos detenidos por el robo de 56.000 kilos de aceite en Carcabuey

Las dos personas que fueron detenidas el pasado lunes por el robo de 56.000 kilos de aceite de oliva virgen extra el pasado agosto en la almazara Marín Serrano El Lagar, en Carcabuey (Córdoba), se encuentran ya en situación de libertad con cargos, tras haber sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a Europa Press este viernes fuentes cercanas al caso y ha adelantado 'Diario Córdoba', mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación que le llevó a detener a dos personas, ahora ya en libertad con cargos, y a investigar a otras dos, supuestamente relacionadas con el robo del aceite, en el marco de una operación en la se han intervenido hasta el momento unos 50.000 kilos de aceite, pendientes de analizar.

Fue en la mañana del lunes cuando los agentes de la Benemérita activaron un operativo en una almazara próxima a aquella en la que se perpetró el robo, a unos tres kilómetros de la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, pero en el término municipal de Carcabuey.

Este fue el resultado de la investigación que abrió el Instituto Armado para esclarecer el robo que se registró en la madrugada del 30 de agosto. Las primeras hipótesis apuntaron a que se habían utilizado camiones cisterna, dado que el aceite de oliva no estaba embotellado ni envasado.

En este sentido, el gerente de la almazara Marín Serrano El Lagar, Martín Parras, ya comentó a principios del presente septiembre que el robo no era "normal", aunque remarcó que "el aceite está ahora mismo en el punto de la diana por los precios que hay, cuando lo normal es que está siempre precariamente en dos euros y no interesa venir a robarlo, y ahora los 56.000 kilos de este aceite --a 30 de agosto--, porque sigue subiendo el aceite, se podría estar hablando de 500.000 euros". Tras precisar que "esto es algo muy preparado", y que "no lo hace cualquier persona", detalló que "cuando se hace una carga, un movimiento de aceite, hay mucha documentación detrás con el propietario, el comprador, el aceite de donde viene, la persona que va conduciendo el camión, las dos matrículas del camión y el lugar donde se va a descargar el camión".

Ante ello, advirtió que "el que compre sabe que ese aceite va sin documentación y está cometiendo un fraude al comprar algo ilegal", a la vez que relató que llegaron sobre las 7,00 horas del día 30 y se dieron cuenta que "los candados de la puerta principal no estaban y cuando accedimos, había cadenas también cortadas y en la última de las bodegas había como unas manchas de aceite en el suelo", de manera que "al aforar la bodega vimos que se habían llevado 56.000 kilos de aceite".





En su opinión, "esto es algo muy meditado y preparado", incluso dijo que creía que era "un encargo", porque "sabían lo que querían, escogieron este sitio y entraron perfectamente; sabían dónde estaban las alarmas, dónde estaba todo, los aceites, y sabían cargar las cisternas", en cuanto a la hora de colocar las mangueras. "Gente totalmente profesional", subrayó. También se mostró "muy agradecido a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque están haciendo un trabajo encomiable, están constantemente en comunicación y no paran".

Por su parte, el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, señaló que "todo apunta a que se trata de una actuación premeditada y bien preparada, ya que han ido directos a los depósitos que tenían aceite y tenían conocimientos en procedimientos de extracción y llenado de cisternas, algo que no es tan fácil". Además, el regidor apuntó que la falta de un documento de trazabilidad del producto, algo que según normativa se exige a la hora de comprar cualquier lote de aceite, grande o pequeño, "puede ser uno de los factores que facilite la localización de los presuntos autores del hurto".

Por último, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba, Rafael Muela, expresó su "preocupación" por el robo en la almazara amparada por el distintivo de calidad y mostró su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la resolución del caso, así como a la almazara afectada toda la colaboración del distintivo de calidad.