Las tiendas de ropa, a pérdidas por el octubre más caluroso

Lo habrá notado si ha ido de compras y ha buscado ropa que se ajuste al tiempo que todavía hace en Córdoba: 35 grados a las puertas de noviembre en la provincia y 32 en la capital. Entras en la tienda, hace calor, y lo que le rodea son botas, jerseis y abrigos de invierno."Me gusta la ropa que hay en las tiendas, pero no me apetece comprarla con el tiempo que hay", asegura una usuaria en la calle Gondomar de Córdoba. Las inusuales altas temperaturas están dejando "estanterías repletas de género", como explica Pedro Jiménez, propietario de su tienda de moda masculina, y añade que, en lo que va de mes, ya ha experimentado una pérdida del 30% en relación al mismo mes del año pasado.

"Cuando cambiamos la temporada en la tienda es para dar frescura a la colección, sensación de nuevo comienzo. No podemos dejar lo que lleva todo el verano en el escaparate porque entonces no tendría sentido", asiente Jiménez. A las temperaturas, también se le añade que "la gente está pensando en otros problemas, en que tiene que pagar facturas que son el doble de lo habitual, y no piensa en comprar ropa", lamenta.

Por su parte, el vicepresidente de Comercio Andalucía y presidente de Comercio Córdoba, Manuel Bados, se muestra precupado ante una subida de precios "que en algún momento va a explotar porque todavía tiene más márgen de subida y se le está añandiendo el pago de los costes a una demanda insuficiente". La solución, de momento, la desconocen. Como primer paso bien ayudaría una bajada de las temperaturas que se prevé en Córdoba para finales de la semana que viene.