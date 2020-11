Las sorprendentes palabras de Alessandro Lequio a Ana Obregón

Este año todos aquellos que elijan TVE para escuchar y ver las tradicionales campanadas desde la Puerta del Sol, estarán acompañados por la actriz Ana Obregón. Y aunque algunos puedan sorprenderse, Alessandro Lequio le ha vuelto a mostrar todo su apoyo.

Desde que perdieran a su hijo, ambos están más unidos, y el colaborador de televisión, ha mostrado de manera pública su apoyo y mostró su alegría tras conocer la noticia. "Todo lo que haga Ana me parece maravilloso y si lo que hace le ayuda a ser feliz mucho más", aclara Lequio. Desde el fallecimiento de su hijo, Alessandro ha estado en un segundo plano, pero al igual que hace Ana, lo hace él, y se apoyan mutuamente en este tiempo donde lo peor que le puede pasar a unos padres es sobrevivir a la muerte de un hijo.

Lequio en redes sociales lo dejaba bastante claro: "Es una magníica noticia, creo que no hace falta un intèrprete porque lo entendéis todo".

Será un momento muy especial porque supone la reaparición de la actriz en televisión después de haber superado el bache más duro de su vida. Ana se ha mostrado de lo más emocionada con poder dar la bienvenida a 2021 de esta forma tan especial para ella, que durante muchos años dio las Campanadas en La 1 y ahora volverá a hacerlo tras su año más difícil.

Ana Obregón lleva a su hijo en el corazón, y eso se aprecia en los mensajes, porque las alegrías también las comparte con él: "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mi , de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad #alessforever". Así termina su mensaje en redes sociales.

Pero Ana no estará sola, porque en estas campanadas también estará Anne Igartiburu, que como ha dejado claro "siempre quise una mujer en el balcón esa noche pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera que estaremos para arroparte y admirarte", asegura Anne.

Una hora más tarde de que Ana Obregón y Anne Igartiburu se coman las uva con todos los espectadores que elijan TVE, llegará el momento de retransmitir las Campanadas desde Canarias, y será Ana Guerra la encargada de tomarles el relevo.

Al igual que le ocurre con una de sus canciones, esta noticia le hace sonreir.

Gracias por dar siempre tanto cariño a todo lo que hago

Esta canción siempre me hace sonreír y espero que a ti también

Te quiero! #AnaExplotaExplotahttps://t.co/GgXEHcFIxK — Ana Guerra (@anaguerra) September 23, 2020

Todas las cadenas ya tienen planificada sus campanadas, ahora te toca ti elegir con quién te tomas las uvas.