Las redes sociales sitúan un artículo científico de la UCO y el IMIBIC entre los más leídos del mundo

Un artículo sobre los efectos del calcifediol en el tratamiento de los enfermos graves de Covid-19 publicado en la revista 'Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology' por un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) y la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) se ha situado en la posición 14 del mundo por interacciones en redes sociales, según el ranking elaborado por 'Almetrics.com', en el que ha realizado un seguimiento de 87,7 millones de menciones de 3,4 millones de artículos.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el dato "revela el interés social y científico" por los resultados de un trabajo que demostró en un estudio clínico preliminar la mejora que la administración de vitamina D tenía en los pacientes graves de Covid-19 y que fue presentado el pasado mes de octubre. Pero, además, "evidencia la importancia de la divulgación del conocimiento a través de redes sociales abiertas".

Así, el presente trabajo, titulado 'Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for Covid-19: A pilot randomized clinical study', es uno de los solo dos artículos de universidades españolas aparecen en este top 100 mundial.

De este modo, la Universidad de Córdoba ocupa la posición 14 y la Universidad Carlos III y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración, la 98. La puntuación asignada a dicha investigación está construida en base a un algoritmo de minería de datos y ponderaciones de puntuaciones y elimina ciertas incoherencias y manipulaciones que el uso de las propias redes sociales conlleva.

Esta manera de medir el impacto de los trabajos científicos complementa a los sistemas institucionalizados que evalúan su valor en función del número de citas obtenidas por un artículo en otros artículos, es decir, en función del valor que la propia comunidad científica le da a sus trabajos.

Las conocidas como altmétricas o métricas alternativas amplían esa evaluación mirando el impacto ante el gran público y usa para ello las redes sociales. Estas métricas no miden, pues, la calidad de las publicaciones, sino su repercusión en Facebook, Twitter, prensa digital, o blogs, entre otros, de ahí la importancia de las estrategias institucionales de comunicación social de la ciencia.

En este sentido, desde el año 2014 la Universidad de Córdoba mantiene, a través de su Unidad de Cultura Científica, una estrategia de difusión de los artículos científicos de su personal investigador basada en la comunicación de los trabajos de mayor impacto científico --seleccionados mensualmente por su Unidad de Bibliometría y evaluado por un comité asesor-- a través de web, redes sociales y medios de comunicación.

Solo en el año 2020, esa estrategia logró 27.887 visitas directas a los artículos científicos compartidos, 113.906 impresiones y 2.957 interacciones en Twitter, 42.400 impresiones y 4.898 interacciones en Facebook y 8.545 impresiones en Instagram. En la campaña específica '#UCOPapers', a través de la cual se comparten artículos científicos en inglés a través de Twitter usando esta etiqueta se lanzaron 150 tweets que obtuvieron 42.018 impresiones, 1.251 interacciones y 626 'clics' al enlace.

