Las palabras de Garzón sobre las macrogranjas centran el debate en el pleno del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ha celebrado esta mañana con las palabras del ministro Garzón en el diario británico The Guardian concentrando el grueso del debate. No obstante, el inicio del pleno ha estado marcado por el homenaje rendido a la ex concejala de IU, Amparto Pernichi, fallecida el 7 de enero.









Qué dice quién sobre las macrogranjas

El debate alrededor de la implantación de granjas de ganadería extensiva y la prejudicialidad de la ganadería intensiva ha dividido las posturas en el pleno del Ayuntamiento. Por un lado, el Partido Popular y Ciudadanos han exigido la dimisión de Alberto Garzón por haber criticado la calidad de la carne española, un sector que, en palabras del portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Torrico, es “de gran importancia para el sector primario andaluz y español y la agricultura y ganadería cordobesas”. Por otro lado, Izquierda Unida (IU) y Podemos han defendido a Garzón frente a lo que, Pedro García, portavoz de IU, ha definido como la “bulocracia”, refiriéndose a la creación de un bulo alrededor de las palabras del ministro de Consumo, puesto que, ha insistido, la instalación de granjas de ganadería extensiva está “ampliamente respaldadas por todos los informes científicos y firmada por, entre otros, el Partido Popular como objetivo de la Agenda 2030”, haciendo referencia a la agenda de desarrollo sostenible. Finalmente, Vox ha expresado su posición en solitario a favor de la ganadería intensiva, puesto que, en palabras del concejal de VOX en el Ayuntamiento, Rafael Saco, “es la única posibilidad de que las familias más desfavorecidas tengan acceso al consumo de carne”, instando al Ayuntamiento de Córdoba a rechazar los contenidos de la Agenda 2030, “contrarios a los intereses de los ganaderos”.

Córdoba, fuera de las ayudas europeas al comercio

El segundo tema de debate ha girado en torno a la moción presentada por el Partido Popular en relación a las ayudas europeas al comercio que le han sido rechazadas a Córdoba por parte del Gobierno central, ya que entre los requisitos exigían que el gobierno local presentara cofinanciación. Ante esto, el PP ha argumentado que, en el momento de la presentación de las solicitudes, este requisito aún no estaba recogido y que se estableció a posteriori, una vez denegada la ayuda. Ante esta situación, el PSOE de Córdoba ha recriminado al Ayuntamiento su falta de atención a los requisitos para la convocatoria de ayudas. Además, Isabel Ambrosio, portavoz del PSOE, ha recordado que “ninguna de las ayudas prometidas al comercio ha llegado aún”, haciendo referencia, entre otras, al Bono 10 y al comercio ambulante.





Otros asuntos

Entre las mociones aprobadas por unanimidad se encuentran la relativa a la mejora de la transparencia respecto a los contratos menores, otra relativa a la conversión de las cabinas telefónicas en puntos wifi o de recarga de vehículos eléctricos y, finalmente, la aprobación de una moción relativa a la mejora del sendero de la memoria de Santa María de Trassierra.