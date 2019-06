Las entradas de Rosalía se distribuirán a partir de las 10 de la mañana

Ya hemos salido de dudas sobre las invitaciones para el concierto de Rosalía. A primera hora de la mañana, el Ayuntamiento ha enviado el siguiente comunicado:

El Ayuntamiento de Córdoba informa que, a partir de hoy martes 11 de junio, a las 10 horas, pondrá a disposición del público las invitaciones para asistir al concierto que la artista Rosalía ofrecerá el sábado 15 de junio, a las 12 horas de la noche, en la Plaza de Toros dentro de la programación de la XII Noche Blanca del Flamenco.



¿Cómo pueden solicitarse las invitaciones?

Para la distribución de las invitaciones se habilitarán dos mecanismos: presencial y online.

En ambos casos, presencial y plataforma online, las invitaciones estarán disponibles a partir del martes 11 de junio a las 10 horas.



Solicitud presencial

Las invitaciones podrán retirarse en una de las diez taquillas que permanecerán habilitadas en la Plaza de Toros de Córdoba. Habrá un límite máximo de dos invitaciones por persona y será preciso indicar el DNI o pasaporte de las dos personas para las que se solicita la invitación. Para acceder al recinto el día del concierto, se requerirá presentar el DNI o pasaporte de cada asistente.



Plataforma online

La solicitud de invitaciones online podrá llevarse a cabo en la dirección: https://nocheblancacordoba.janto.es

A través de esta plataforma se podrán retirar las invitaciones, con un límite máximo de dos por persona. En este caso, también será obligatorio facilitar el DNI, para completar el proceso de solicitud online. Habrá disponibles dos tipos de entradas en función de las dos ubicaciones con las que cuenta el recinto: Grada y Pista. El aforo de la pista estará limitado a un máximo de 2.500 personas.

Para optar entre invitaciones de Grada y Pista primará el orden de llegada o de solicitud recibida, tanto en la distribución presencial como en la plataforma online. Los dos tipos de invitaciones estarán disponibles hasta fin de existencias.Las personas con movilidad reducida podrán solicitar las entradas en igualdad de condiciones y por los mismos cauces que el resto, con la garantía de que el espacio cuenta con accesos y cumple con los requisitos de accesibilidad que exige la legislación vigente.