Las enfermeras pediátricas piden que todos los servicios hospitalarios sean cubiertos por ellas

Con motivo de la conmemoración hoy, lunes 20 de noviembre, del Día Mundial de la Infancia, las enfermeras cordobesas especialistas en Pediatría reivindican que la totalidad de los servicios hospitalarios de este ámbito sean cubiertos por estas especialistas, con el fin de ofrecer a la población infantojuvenil que atienden unos cuidados de calidad y especializados.

En este contexto –y teniendo en cuenta que en estos servicios no se exige como requisito imprescindible tener la especialidad-, estas profesionales consideran un error por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que no cubra todos estos puestos con enfermeras especialistas pediátricas que el mismo sistema sanitario se encarga de formar; “y lamentamos que en Andalucía no existen bolsas específicas de empleo para esta especialidad”, indica María Teresa Arias, referente del grupo del trabajo de Enfermería Pediátrica del Colegio de Enfermería de Córdoba y vocal de la Comisión Plenaria de este Colegio.

La enfermera especialista en Pediatría es la profesional capacitada para proporcionar cuidados de Enfermería especializados de forma autónoma durante la infancia y adolescencia, hasta los 16 años de edad, dentro de un equipo multiprofesional y en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas.

En el caso de la provincia de Córdoba, esta población infantojuvenil representa el 16% de la población total, con 123.587 residentes en toda la provincia de 0 a 16 años, según los últimos datos del Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde 2010 las enfermeras acceden a esta especialidad tras dos años en unidades docentes multiprofesionales de Pediatría acreditadas para esta formación especializada (siendo la única existente en Córdoba el Hospital Universitario Reina Sofía), a través de la figura de las Enfermeras Internas Residentes (EIR).

Desde entonces se han formado en Andalucía 353 especialistas pediátricas por la vía EIR, casi 50 en Córdoba, “pero al no existir bolsas específicas, cuando una enfermera especialista en Pediatría termina su formación entra en el circuito general de contratación para Enfermería. Algo incongruente, ya que se priva a la población infantojuvenil de recibir los cuidados de calidad de estas enfermeras”, afirma María Teresa Arias. Incumplimientos del SAS Todo ello a pesar del compromiso mostrado a principios de este año por el SAS de que las UCI’s Pediátricas y el servicio de Neonatos de los hospitales sean atendidos al 100% por estas profesionales, pero la realidad es que, a poco de terminar 2023, este compromiso aún no se ha puesto en marcha.

En el caso de la provincia cordobesa, y como ejemplo de esta situación, en el Área Infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba –que engloba Urgencias del Materno-Infantil, UCI Pediátrica, Neonatos, Hospitalización, Cirugía Pediátrica, Oncohematología y Consultas Externas pediátricas- apenas el 52% de las enfermeras que trabajan (73 de un total de 140) tienen la especialidad Pediátrica. Porcentaje que en el caso de los citados servicios de Neonatos y UCI Pediátrica están cubiertos actualmente por especialistas en tan sólo un 60% y un 74%, respectivamente, en unos niveles similares a los que se registran en otros hospitales andaluces.

Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Córdoba se demanda que se reconozca esta especialidad y que el SAS cumpla su compromiso de que, al menos, determinados servicios hospitalarios cuenten con bolsas de empleo y puestos específicos “en beneficio de la salud de los niños y jóvenes cordobeses, sin contar el despilfarro de recursos que supone para las enfermeras que se forman, con un gran esfuerzo invertido para que después no puedan trabajar en el ámbito en el que se han formado y en el que han querido centrar su desarrollo profesional y cuidados”.