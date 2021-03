El 90 % de las empresas joyeras cordobesas no cuentan con planes de marketing digital

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), en virtud del acuerdo suscrito con la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, ha desarrollado un estudio para conocer el nivel en competencias digitales de estas compañías para la comercialización de sus productos cuyos resultados se han expuesto hoy.

En dicha muestra, en la que participaron 41 empresas del sector, se demuestra que las compañías del sector de la joyería en Córdoba "no cuentan con estrategias lo suficiente competitivas a a nivel nacional e internacional, ya que el 90% no tiene un plan de marketing digital”, según ha señalado la presidente del Imdeeec Blanca Torrent.

Además, el 80% de las empresas no tiene asignado un presupuesto a ese plan y el 44% no ha realizado cambios en su web los últimos tres años. El 85% tampoco cuenta con un servicio de posicionamiento. Y, aunque más de la mitad tiene cuentas de Facebook e Instagram, el 56% no interactúa con su público objetivo y el 61% no publica contenido relevante.

En cuanto a inversión en esta materia, el 2,4% de las empresas invierte 1.000-3.000 euros y 9,75% invierte más de 5.000 euros. El 51% de las compañías participantes, de hecho, no realiza campañas de promoción, y el 71% no realiza un análisis previo del público objetivo. El 73%, por su parte, no realiza un trabajo previo en el diseño de creatividades.

Plan de formación gratuito

La presidenta del Imdeec ha anunciado, tras dar a conocer estos resultados, la puesta en marcha de un plan de formación específico con la finalidad de “cubrir las necesidades detectadas y dar herramientas para optimizar su presencia y ganar cuota de mercado”. Dicho plan, de carácter gratuito para las empresas que quieran hacerlo, se impartirá del 22 de marzo al 23 de abril.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Milagrosa Gómez, ha recalcado la necesidad de que este sector "sea un motor generador de empleo y desarrollo económico y fije población al territorio. La pandemia ha endurecido el crecimiento y el sector se ha visto seriamente afectado, aunque en los meses difíciles las grandes marcas han seguido trabajando”.

Destacó Gómez que este sector cuenta con más de 450 empresas, de las que el 93% son micropymes, que han perdido hasta el 70% de su facturación y otras el 90%, mientras que gran parte de sus plantillas están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Gómez concluyó que la muestra es “suficientemente representativa y nos muestra que hay empresas que tienen sus derechos hechos, pero otras con un gran amplio margen de mejora”.

Matizó la presidenta de la Asociación de Joyeros que este sector siempre ha hecho sus ventas de manera presencial: "Hay que tener en cuenta que la comercialización iba en otros canales, siempre se ha dicho que la venta de la joya tenía que ser presencial”. Eso sí, ante la situación derivada de la pandemia se empezó a pasar al canal digital para las ventas, pero los clientes eran reacios, porque “no lo veían bien a través de un catálogo o de formato digital, era prioritario hacerlo presencial y, por eso, ha sido más lento que en otros sectores”.

