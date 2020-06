Las elecciones de la Agrupación de Cofradías de Córdoba se celebrarán el 18 de septiembre

Las elecciones a la presidencia de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba se celebrará el próximo 18 de septiembre. Los comicios, que estaban previstos celebrarse en el mes de junio, y que servirán para renovar la actual junta directiva de los últimos ochos años, ha tenido que retrasarse debido a la crisis sanitarias del COVID-19.

Así lo ha confirmado el actual presidente, Francisco Gómez Sanmiguel en COPE, quien ha explicado que "el próximo 1 de julio serán convocadas y a partir de ese momento los cofrades que así lo deseen, tendrán diez días para presentar sus candidaturas. A día de hoy se conocen algunos nombres, pero nada de manera oficial".

El actual presidente, que afrontaba la Semana de Pasión 2020 de manera especial, ya que iba a ser la última al frente del colectivo cofrade, dejará la presidencia después de ochos años al frente de la misma.

PROCESIONES DE GLORIA

Este miércoles 24 de junio la iglesia de San Miguel acogía la presentación del cartel anunciador de las Glorias de Córdoba 2020. Un acto de marcado carácter simbólico pero que ha servido para que las hermandades vuelvan a tener una cierta normalidad, ya que que desde que comenzara la pandemia, se han volcado en sus obras sociales para atender y ayudar a mitigar los efectos que la crisis está dejando en los diferentes barrios.

Audio Francisco Gómez Sanmiguel, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba - cordobahoy.es

El artista sevillano Alejandro Martín, ha sido el encargado de diseñar el cartel donde la protagonista es la Virgen del Socorro. En él se pueden observar a la Virgen del Socorro en un intercolumnio de la Plaza de la Corredera, con flores que se encuentran en la parte inferior a modo de altar, y entre los ramilletes una pequeña estampa con la imagen de Virgen de la Paz y Esperanza, a la que el joven artista hispalense le tiene mucha devoción. Otro de los motivos de utilizar este elemento en el diseño ha sido su coronación que iba a tener lugar el 11 de octubre y que finalmente ha quedado aplazado debido al coronavirus.

Sobre las procesiones que se podrían celebrar, Gómez Sanmiguel afirma que "en julio están suspendidas las de Nuestra Señora del Carmen, tanto la de Puerta Nueva como la de San Cayetano, y la de la Virgen del Tránsito que se celebra el 15 de agosto, aún no sabemos si van a celebrarla o no. Personalmente veo difícil que se celebren como en otros años".

SEMANA SANTA 2021

Aún es muy pronto para conocer cómo estará la situación de la actual pandemia. La próxima Semana Santa de Córdoba nadie sabe a día de hoy cómo será o incluso si se podrá celebrar. Gómez Sanmiguel asegura que "hay que esperar para conocer cómo se podrá hacer. En la procesión del Corpus vimos como se celebró solo por el interior del Patio de los Naranjos con un paso eléctrico dirigido por una sola persona, por lo que la procesión de Nuestra Señora de la Fuensanta plantearemos algo parecido". Pero de ahí a ver todos los pasos con ruedas en Semana Santa Gómez Sanmiguel afirma que "no creo que lleguemos a esas circuntancitas. El año que viene se podrá o no se podrá. Lo de volver a la rueda es una utopía que no entra dentro de los planes de ninguna hermandad". También ha asegurado que "muchas de ellas optarían por no salir antes que volver a colocar unas ruedas".

