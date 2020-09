Las críticas al Ayuntamiento de Córdoba por el color de las mascarillas municipales: "Rosa para las chicas"

Las mascarillas están a la orden del día desde que comenzase la pandemia y ya forman parte de nuestros complementos habituales. Puedes utlizarlas de tela, quirúrgicas, FFP2, incluso mascarillas personalizadas con logotipos de empresa, etc.

Son estas últimas las también conocidas como mascarillas corporativas las que más ultilizan las empresas privadas e incluso algunos organismos públicos, como la Junta de Andalucía.

Mascarillas en el Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido hoy objeto de críticas por el color escogido para las mascarillas corporativas que desde Alcaldía se han repartido a los concejales del Ayuntamiento.

"Así entiende el alcalde de #CórdobaEsp la igualdad de género: Rosa para las chicas, Negra para los chicos. Parece que los símbolos machistas han vuelto a este Ayuntamiento" rezaba el tweet que el grupo municipal de Izquierda Unida ha publicado en redes sociales.

La viceportavoz del grupo, Amparo Pernichi, ha asegurado que se trata de un "despilfarro de dinero público", y que esta actuación "refuerzan los argumentos que avalan la necesaria lucha diaria, el #Feminismo como herramienta de transformación"

Problemas con las mascarillas municipales

Pero este no es el primer problema con mascarillas al que se enfrenta el alcalde de Córdoba. A finales del mes de abril, Bellido anunciaba la compra de 330.000 mascarillas que repartiría a todos los cordobeses para combatir esta pandemia.

Una entrega que no se ha producido hasta los meses de verano y que, además, son de categoría KN95, un modelo que dejará de comercializarse a partir del mes que viene.

Este tipo de mascarillas dejarán de comercializarse en España este próximo mes de octubre. La resolución que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dictó el pasado 23 de abril, permitiendo su uso por "la situación actual de escasez de Equipos de Protección Individual (EPI)", caduca el próximo 30 de septiembre.

A partir de esta fecha, sólo podrán venderse las que posean el marcado de Conformidad Europea (CE).

La "autorización temporal" que el Gobierno dispuso en abril, coincidiendo con un aumento en la cifra de muertos por coronavirus en España, incluía la comercialización de Equipos de Protección Individual (no sólo mascarillas, también guantes, equipos de protección ocular, etc.) aunque los procedimientos de evaluación no se hubieran efectuado completamente "según las normas armonizadas".

Mascarillas KN95

La mascarilla china KN95, que se incluía dentro de la "tabla de equivalencias para mascarillas FFP2" del Ministerio, ya no podrá venderse, como tampoco podrán las N95, R95 y P95 estadounidenses o las DS japonesas.

A partir de octubre, seguirá la norma que clasifica en tres posibles niveles a las mascarillas según filtrado (FFP1, FFP2 y FFP3, siendo ésta última la de mayor rendimiento), pero sólo se comercializarán las que cumplan el marcado CE reglamentario en base a normas armonizadas.