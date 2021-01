Las cofradías muestran su enfado por no recibir la subvención municipal acordada en 2020

Las hermandades cordobesas están preocupadas por perder la mitad de la subvención municipal acordada y anunciada en diciembre de 2020. La agrupación asegura que el Ayuntamiento de Córdoba no ha cumplido con lo pactado y no se ha preocupado el problema de la subvención que la Delegación de Promoción de la Ciudad les concede y que ahora conocen que quedará recortada en un 50%, por los reparos de la Intervención municipa, como explicó la concejala Marían Aguilar.

Manolo Murillo, vocal de Relaciones Institucionales de la Agrupación de Hermandades y Cofradías asegura que "lo que está ocurriendo es un agravio porque hemos presentado toda la documentación solicitada y que demuestra todos los gastos que cada una de las hermandades tenían tres semanas antes de ser anunciada la cancelación de los desfiles procesionales en 2020". El año pasado la pandemia nos cogió por sorpresa, y tres semanas antes de la llegada del Domingo de Ramos, el mundo cofrade enmudecía al conocer la noticia debido a los primeros coletazos del coronavirus.

Murillo asegura que "de no recibir esta ayuda muchas hermandades peligran porque el gasto se ha producido y además en la actual situación que vivimos, continuamos aportando todos nuestros recursos a la labor social. Una salida procesional no se organiza en dos días, se trabaja durante todo el año para hacer que sea posible y el Ayuntamiento ayuda con una subvención porque gracias a ese trabajo y a la celebración de la Semana Santa, hacemos un gran aporte económico a la ciudad".

Desde la agrupación se explica que el convenio requiere que todas las hermandades justifiquen el gasto mediante la presentación de facturas por el importe mínimo establecido en el convenio de 300.000 euros. Entre esas facturas están los gastos en flores, música, cera..."Imagínate lo que supone que nosotros no hubiéramos pagado al orfebre, al proveedor de cera, a las florísterías...lo que supondría para esas personas. Por ese motivo en su día hicimos frente a todo ese gasto y ahora lo justo es que el Ayuntamiento cumpla con la subvención", aclara Murillo.

En 2020 fuimos conocedores de la gran labor social que cada una de ellas han desempeñado en la sociedad ayudando a los que más lo necesitaban. Pero ese trabajo continúa a día de hoy por los efectos de la pandemia. Sin esta ayuda las hermanades ven comprometidos muchos proyectos, ya que la Agrupación carace de fondos propios.

El delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este jueves de que el gobierno local trabaja en "una fórmula legal", que "sea viable, técnica, jurídica y económicamente", para garantizar el apoyo económico a la Agrupación de Hermandades y Cofradías ante "su labor en el ámbito social, cultural y asistencial".

Así lo ha manifestado el también portavoz del PP en una rueda de prensa, precisando "el año pasado, cuando se aprobaron los presupuestos municipales, se dio una apuesta clara, firme, decidida y un incremento muy importante de lo que suponía el convenio", dado que "se pasó de 220.000 a unos 300.000 euros", ha recordado.

Por tanto, "la apuesta del equipo de gobierno con las hermandades y cofradías es indudable e incuestionable", ha subrayado el edil, quien ha detallado que del convenio de 2020 se han justificado, según el servicio de Intervención, un total de 149.000 euros, algo que "ha venido provocado por la situación de la suspensión de la mayoría de actividades procesionales de las hermandades y cofradías" ante la pandemia.

No obstante, ha aclarado que "el Ayuntamiento no se va a quedar ahí", de modo que "el gobierno local, con el alcalde, José María Bellido (PP), a la cabeza, sabe la labor tan importante, y especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, que han hecho las hermandades y cofradías", por lo que "estando o no dentro del convenio, esa labor requiere reconocimiento y apoyo económico claro, firme y decidido por el Consistorio", ha subrayado.

De este modo, ha señalado que "eso es lo que se va a hacer", de ahí que "se va a trabajar para buscar la fórmula para que las hermandades y cofradías tenga el reconocimiento y la cuantía necesaria para seguir manteniendo sus actividades durante el año 2021 y que puedan ver reconocido el importe", según ha aseverado.

La portavoz de VOX, Paula Badanelli, ha exigido hoy al Alcalde, José María Bellido, el cese fulminante de Marian Aguilar como responsable de las relaciones con las Hermandades y Cofradías, al considerar que “con sus declaraciones ha mancillado el honor de los miembros de la Junta de Gobierno, de los Hermanos Mayores y, por ende, de todos y cada uno de los cofrades”. Las declaraciones de Aguilar para la portavoz de VOX “son imperdonables porque ha suscitado dudas sobre la labor desarrollada durante el año 2020 y ha echado la culpa a las Hermandades de no poder cobrar la subvención cuando la realidad es que ha sido el propio gobierno el que ha sido incapaz de elaborar un convenio adecuado acorde con la situación vivida y con la ingente labor desarrollada en plena pandemia”

Badanelli ha exigido a Bellido que “recupere las competencias y arregle el problema que él mismo ha generado. Si Rosa Aguilar en el año 2007, pudo hacer una adenda al convenio compensando a la Agrupación la merma de ingresos porque no pudieron salir a la calle algunas por la lluvia, que alguien nos explique porque este gobierno se muestra incapaz de buscar una solución”. Por último, la portavoz de VOX ha recordado que “ya hemos advertido de que en 2021 puede volver a pasar lo mismo y esto supondría la puntilla definitiva al colectivo cofrade, tan importante para nuestra ciudad y que ha hecho y está haciendo una labor encomiable durante la pandemia. Por el contrario quién nos iba a decir que el gobierno de Bellido iba a ser por acciones como esta el peor gobierno de la historia de este ayuntamiento, en el peor momento de nuestra historia”.