La Junta revisa la declaración ambiental para la variante completa de Angosturas

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha empezado la revisión de la tramitación ambiental del proyecto de la variante de las Angosturas en la A-333 de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba, ya que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) anteriormente emitida está caducada y es imprescindible contar con la autorización de medio ambiente para retomar el proyecto de la variante completa

El anterior Gobierno andaluz, en 2008, redactó el proyecto de construcción de esta variante de las Angosturas con un presupuesto base de licitación de 10,5 millones de euros y la incluyó en el Plan MAS CERCA, pero no se ejecutó. Ocho años más tarde, en 2016, el proyecto seguía paralizado y, a instancias del Partido Popular, se aprobó una Proposición no de Ley para la inclusión de la variante de las Angosturas en el Plan de PISTA 2020, una proposición que instaba a la financiación de esta infraestructura con fondos Feder 2016-2020. Sin embargo, el Gobierno anterior no puso en marcha este proyecto al completo y planteó ejecutarlo por tramos, para lo que se requeriría la actualización de la DIA caducada y completar expropiaciones.

La Consejería que dirige Marifrán Carazo apuesta por la ejecución de esa variante de Priego de Córdoba que salvará el tramo de Las Angosturas. Para ello, se realizará una revisión del proyecto existente. El objetivo es dar inicio a esta actuación a lo largo de esta legislatura. La actuación prevé la ejecución de un nuevo trazado de 5,6 km de longitud que discurrirá en paralelo a la carretera actual y que permitirá salvar ese tramo peligroso, estrecho y lleno de curvas. De esta forma, el nuevo Gobierno andaluz atiende la reivindicación del Ayuntamiento de Priego, que viene solicitando que se actúe en esa carretera desde el año 1977 para garantizar la seguridad de los conductores que la usan.