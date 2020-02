La Junta de Gobierno Local aprueba el presupuesto del Ayuntamiento, que sube un 5,7% con 302 millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en sesión extraordinaria el anteproyecto de presupuestos para este año 2020 con el gobierno de PP y Cs, que sube un 5,7 por ciento sobre el de 2019, con 302 millones de euros, mientras que las cuentas consolidadas ascienden a 404 millones de euros, un 4,92 por ciento más que las pasadas.

Los datos los han dado a conocer en una rueda de prensa el alcalde, José María Bellido (PP); la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Empleo, Isabel Albás (Cs); y el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes (PP), tras la Junta de Gobierno Local. Ahora iniciarán el diálogo con todos los grupos.

En concreto, el regidor ha explicado que "la subida de las inversiones se financia con lo ahorrado en la gestión de la deuda", en este caso con 32 millones de euros amortizados, al tiempo que "se refleja la bajada de impuestos y tasas y más inversiones en proyectos de ciudad", ha elogiado.

Al respecto, se recogen partidas para el desarrollo del plan estratégico de la ciudad; el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC); el estudio para el proyecto de aparcamientos 'Puerta de Córdoba'; para la instalación de ascensores en comunidades que los reclaman; la climatización de los colegios; las zonas verdes con el Parque de la Arruzafilla y el de Levante.

También, se contempla "el aumento de las transferencias a todos los servicios públicos del Consistorio", de modo que "se redobla la apuesta por las empresas públicas municipales", ha ensalzado el primer edil, quien ha agregado que hay casi un millón de euros para "la remodelación completa" de la Ciudad de los Niños.

Igualmente, ha aseverado que "habrá obras de mejora de accesibilidad en todos los barrios", así como "inversiones en materia de seguridad, con nuevos equipamientos para Policía Local y Bomberos"; para los polígonos industriales; para las obras del Pabellón de la Juventud y el plan director de instalaciones deportivas, y el convenio de transformación social de barrios desfavorecidos con la Universidad Loyola Andalucía, entre otros proyectos.

En palabras de Bellido, "éste es el presupuesto que necesita la ciudad para crecer, desarrollarse económicamente, generar oportunidades de empleo y tener un rumbo fijado estratégicamente", a lo que ha añadido que "el presupuesto tiene una filosofía que está recogida en este gobierno, que es un gasto mucho más eficiente".

Y es que, según ha expuesto, "se pasa de un modelo de gestión que se basaba en polémicas estériles y abrir constantemente debates que no llevaban a ningún lado a un proyecto de ciudad que quiere colaborar con los vecinos para tener todos más oportunidades". En su opinión, "esta ciudad necesita pasar de las improvisaciones a las estrategias".

"PROPUESTAS QUE BENEFICIEN"

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha asegurado que las cuentas son "sociales, inversoras y realizables", en las que "aumenta el personal" ante "las carencias" en la administración, al tiempo que se persigue que "todos los barrios tengan los mismos servicios", motivo por el que ha pedido "el apoyo de los grupos municipales para sumar y hacer propuestas que beneficien a la ciudad".

Mientras, el edil de Hacienda ha indicado que "ésta es la expresión cifrada de un plan de ciudad abierto a todos los grupos sin excepción", que recoge "28,2 millones de euros para operaciones de capital, en los que 13,6 son para inversiones y 14 para transferencias de capital", de modo que "se incrementan sobre 2019 un 48,67% las operaciones de capital y el gran desafío es que se ejecuten", ha subrayado.

Además, ha puntualizado que "los 28 millones en inversiones junto a los ocho millones de la Edusi se irían a los 36 millones de euros, una cantidad importante para poner en carga cuanto antes", a lo que ha añadido que "hay que cambiar las estructuras del Ayuntamiento y modernizar con la información electrónica", puesto que "se necesita un Consistorio ágil y muy dinámico", ha defendido Fuentes, quien ha pedido "disculpas por la demora en la presentación de las cuentas" y espera que para el próximo ejercicio "no se repita la historia".

LLAMAMIENTO A LOS GRUPOS

Tras contar con el presupuesto, el alcalde ha vuelto a hacer "un llamamiento a todos los grupos de la oposición", porque desde el gobierno local están "dispuestos a hablar con todos". Así, cree que "puede haber aportaciones interesantes del PSOE y Vox, especialmente, sin cerrar la puerta a ningún grupo", dado que "el presupuesto tiene poco de ideología", ha remarcado Bellido, quien está "convencido de llegar a acuerdos".

De lo contrario, ha advertido de que "si se quiere desgastar al gobierno, será más difícil llegar a acuerdos, pero quienes van a pagar la falta de acuerdo van a ser todos los vecinos, que verán como muchos proyectos no tendrán dinero y partidas presupuestarias".

Además, ha abundado en que "o se cambia el modelo de gestión y ciudad, o desgraciadamente se sigue en el mismo modelo que estaba hasta el año pasado y que los cordobeses no votaron", de modo que confía en que "el cambio se haga realidad a través de los presupuestos, porque si no se seguirá gestionando con los presupuestos de quienes los cordobeses no quisieron que siguieran gobernando en la ciudad".

De este modo, ha confesado que le gustaría que estuviera aprobado "cuanto antes" por el Pleno, "porque le viene bien a la ciudad", de forma que "ahora se va a empezar el proceso de diálogo", en el que hay que ver "qué disposición" hay de los grupos. Espera que sea "lo más rápido posible".

Tras recordar que ha mantenido un primer encuentro informal con Vox, el regidor ha dicho que "la primera impresión es buena", a lo que ha agregado que Vox tiene "unas líneas de trabajo claras y en esas líneas piden que se trabaje", algo que "se resume en una gestión más eficiente de los recursos, no malgastar dinero en determinados programas, sin decir ninguno concreto, y prioridades de inversión".

Precisamente, en relación con las subvenciones, el primer edil ha aclarado que "la política de subvenciones ya tiene un cambio importante y sustancial en los presupuestos aprobados en esta jornada", donde, tal y como señaló Bellido recientemente, "se acaba con el sectarismo con el que se gestionó en el anterior mandato".

Así, ha matizado que "no hay nadie que se haya quedado fuera por lo que piensen o digan, sino que se mira hasta dónde llegan", a la vez que ha subrayado que "en lo público hay determinadas cuestiones sociales, de cooperación y otros ámbitos, que solo el Ayuntamiento no llega y se necesita la colaboración público-privada con ONG y movimientos sociales para atajar realidades que hay en la ciudad".