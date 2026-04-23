La Junta de Andalucía concede a Cáritas Córdoba más de 37.000 euros para la residencia Hogar San Pablo

Cáritas Diocesana de Córdoba ha recibido una importante ayuda económica por parte de la Junta de Andalucía. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concedido una subvención de más de 37.000 euros a la entidad, en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de inversión con fines sociales en equipamientos y vehículos adaptados. Esta inyección económica busca reforzar las infraestructuras de atención a colectivos vulnerables.

Según ha comunicado la propia institución, estos fondos tienen su origen en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. El objetivo principal de estas ayudas es apoyar y financiar iniciativas que trabajen directamente para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Un hogar más seguro y acogedor

El proyecto específico que recibirá esta financiación se denomina ‘Equipamiento Hogar San Pablo’. Su finalidad es clara: mejorar las condiciones físicas y funcionales de esta residencia de mayores. Desde Cáritas señalan que la meta es "favoreciendo un entorno más seguro, confortable y acogedor para las personas mayores residentes". Se trata de una actuación clave para dignificar el espacio y adaptarlo a las necesidades actuales de los usuarios.

Las actuaciones previstas en el proyecto son concretas y de gran impacto para el día a día de la residencia. La principal intervención consistirá en la renovación de las puertas interiores y exteriores del centro. Esta medida no solo modernizará las instalaciones, sino que también responde a una necesidad funcional y normativa de primer orden para un centro de estas características.

Compromiso con el bienestar

Con esta reforma, se busca "garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad", un aspecto fundamental en cualquier espacio destinado a personas mayores o con movilidad reducida. Además, la renovación de las puertas contribuirá a la mejora de la eficiencia energética del edificio, lo que supondrá un ahorro en el consumo y un mayor confort térmico para los residentes durante todo el año.

Desde la entidad se valora muy positivamente esta colaboración, ya que la iniciativa "pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la creación de espacios que promuevan la confianza, la estabilidad y el bienestar de las personas residentes". En última instancia, el proyecto contribuye de manera decisiva a que la residencia "se consolide como un verdadero hogar" para quienes viven en ella.