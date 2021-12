La Junta de Andalucía apuesta por el comercio de proximidad y sostenible en Córdoba

El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, Ángel Herrador, acompañado por el delegado de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, y del presidente de Almocafre, Juan Capó, ha estado esta mañana en la inauguración de la nueva tienda de la cooperativa Almocafre en Córdoba, y que supone el mayor espacio de producto fresco ecológico en Andalucía.

Esta cooperativa ha sido beneficiaria de las ayudas al comercio puestas en marcha por la Junta a finales del pasado año y que ha destinado para Córdoba algo más de 1,3 millones de euros. Herrador ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta nueva tienda de Almocafre, “una cooperativa de consumo ecológico que fue pionera en nuestra ciudad y que, en la actualidad, es un referente que aúna dos necesidades prioritarias para la Junta de Andalucía, el comercio de cercanía y el comercio sostenible”. El responsable ha querido agradecer al sector del comercio su compromiso y esfuerzo durante la pandemia, “un periodo en el que estos establecimientos han estado al pie del cañón y han sido más necesarios que nunca”, ha dicho.

Durante la visita, el delegado ha podido ver ‘in situ’ cómo están repercutiendo las ayudas a las pymes comerciales que la Consejería puso en marcha el año pasado. En concreto, Almocafre ha sido una de las pymes beneficiarias de estas subvenciones en tres de las líneas que se pusieron en marcha, en concreto, las enfocadas a proyectos de transformación digital, modernización del negocio y a proyectos de expansión. La cuantía que tiene aprobada supera los 40.000 euros, en concreto el 68% de la inversión que presentó a estas ayudas. Entre los conceptos que se le han subvencionado están la mejora de los terminales de puntos de venta, la adquisición de equipamiento y mobiliario, el diseño y la implantación de la tienda on line. En el apartado de proyectos de expansión, esta firma ha obtenido respaldo para la apertura de este nuevo establecimiento, ya que Almocafre dispone de otra tienda ubicada en la calle Avda. De los Custodios.

El delegado de Transformación Económica ha explicado que la convocatoria de ayudas destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas, dotada con 11 millones de euros, a la que se ha acogido Almocafre, “tenía como finalidad favorecer la recuperación del comercio ante la crisis sanitaria, así como su modernización y adaptación al entorno digital para poder competir con las grandes plataformas de venta online”.

Por ello, ha continuado, “fue modificada sustancialmente para ofrecer al comercio minorista el acceso a incentivos que facilitaran la reapertura de sus negocios y la adaptación al nuevo escenario surgido con la pandemia. De este modo hemos ofrecido no solo incentivos, sino soluciones y ayuda para tramitarlos”.

El delegado de Comercio del ayuntamiento ha felicitado a Almocafre por esta nueva tienda “porque cuando muchos establecimientos están cerrando debido fundamentalmente a la pandemia, esta cooperativa ha dado un paso adelante y han seguido con este proyecto”.

Álvarez ha querido destacar la importancia de negocios como este para el comercio de cercanía, “un comercio especializado que contribuye a arraigar la población en los barrios y darle vida. Ademas este producto ecológico implica también unos canales cortos de distribución y transporte con lo que disminuimos la huella carbono.

El responsable municipal no ha querido olvidarse de los mercados de Córdoba, “donde también queremos impulsar este producto ecológico y donde estamos bonificando con un 50% durante el primer años la implantación de nuevos negocios”. Por su parte el presidente de la Cooperativa Almocafre recordó que «hace 27 años iniciamos un movimiento: cambiar radicalmente la forma en que la gente pensaba y accedía a los alimentos en Córdoba» y mostró su satisfacción al comprobar que «los valores que ha impulsado Almocafre han sido acogidos por las nuevas generaciones y se están asentados en la sociedad: ya todos exigimos que un alimento sea sabroso, sano y sostenible. Y si no cumple alguna de esos tres valores, no es bueno».

El mayor espacio de producto fresco ecológico en Andalucía

Después de un trabajo de dos años y una inversión de 500.000 euros, la apertura de los 370 metros cuadrados del nuevo espacio ecológico de la cooperativa Almocafre en Córdoba supone la creación del mayor espacio expositivo de producto fresco ecológico en Andalucía y el primer servicio integral en la ciudad, con la incorporación de formación, servicios y talleres relacionados con la promoción de una dieta equilibrada.

Cuenta con más de 4.000 referencias de fruta y verdura recién recolectada, ecológica, local y de temporada; carnicería ecológica al corte y, próximamente, pescado de captura salvaje. También cosmética natural, herboristería, droguería a granel, comercio justo, higiene personal y toda clase de alimentos ecológicos. Además de la venta ofrece otros servicios como una zona de degustación y esparcimiento; servicio de nutrición con el fin de fomentar hábitos alimentarios saludables; formación, talleres y experiencias dirigidos a toda la ciudadanía. Esta cooperativa se fundó en 1994 por la unión de 10 familias.

Hoy cuenta con cerca de 500 familias asociadas. A través de esta cooperativa encuentran cabida cerca de 100 pequeños productores que tienen grandes dificultades en el sistema de distribución alimentaria actual.