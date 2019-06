Junta abre línea de colaboración con los Consejos Reguladores y el Palacio de Congresos

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, Araceli Cabello, ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo del Palacio de Congresos de Córdoba y las Denominaciones de Origen de la provincia para una primera puesta en común. El responsable de la empresa gestora del Palacio, Juan Salado, les ha mostrado las instalaciones del recinto congresual.

La Junta ha explicado en un comunicado que la Consejería de Agricultura y los Consejos Reguladores desean emprender una línea de colaboración con el Palacio de Congresos, "aunando potencialidades que redunden en una mejor imagen del sector, y creando sinergias bajo la marca Córdoba, asociada a la calidad de sus productos agroalimentarios".

Cabello ha destacado la importancia del sector agroalimentario que, junto al turismo, "es la punta de lanza de la provincia de Córdoba en términos de innovación e internacionalización". Con más de 900 empresas, el sector exportó el año pasado alimentos y bebidas por un valor cercano a los 1.000 millones de euros. "Y lo hace desde la excelencia, con las denominaciones de origen cordobesas como marchamo de calidad", ha señalado la delegada.

Por otra parte, esta sesión de trabajo forma parte de la labor que lleva a cabo el Palacio de Congresos de Córdoba para servir de dinamizador de la actividad, ya no solo congresual, "sino turística y social de Córdoba, a través de la propuesta y búsqueda de sinergias y vías de colaboración para potenciar toda la provincia de Córdoba y sus productos dentro de sus instalaciones, una acción ya contemplada en el Plan Estratégico original de la UTE".

LAS D.O EN LA PROVINCIA

La Junta ha explicado que Córdoba es la provincia con mayor número de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), con un total de siete: cuatro que protegen el aceite de oliva virgen extra ('Baena', 'Lucena', 'Montoro-Adamuz' y 'Priego de Córdoba'), una DO que protege productos ibéricos ('Los Pedroches'), otra DO vínica ('DO Montilla-Moriles'), y una última de 'Vinagre de Montilla-Moriles'.

La delegada ha afirmado que "gracias a los productos de calidad, el nombre de Córdoba se conoce y reconoce internacionalmente". "Las DD.OO. realizan una labor de internacionalización de los productos acogidos a su protección, que actúan como embajadores de la provincia", ha valorado.

Cabello ha añadido que la Junta apoya "de manera decidida" las denominaciones de origen, centrando los principales esfuerzos en la promoción de los productos dentro del espacio comunitario. Así, ha resaltado que la última convocatoria cofinancia las actuaciones de cada plan de promoción en un 70%, cuando en el pasado marco de programación 2007/2013 el porcentaje era del 50%.