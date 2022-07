Julia Figueroa, judoca cordobesa: "El deporte minoritario más que vivir, te permite sobrevivir"

Julia Figueroa representa una de esas historias de esfuerzo, constancia y superación escondidas bajo el deporte minoritario y que nace de Córdoba pero acaba alcanzando grandes distancias. La cordobesa, olímpica en Río 2016 y Tokio 2020 y ganadora de una plata reciente en el Grand Slam de Budapest, ya acumula sus primeros puntos en el viaje hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

-Se suele pensar que los niños van a las actividades extraescolares del cole para pasarlo bien y hacer deporte, en tu caso fue toda una revelación apuntarte con 4 años al judo

-Sí. Las artes marciales me llamaban la atención desde pequeña y tuve la suerte de que allí pude descubrir una especie de amor a primera vista.

-En qué momento te das cuenta de que la cosa va en serio con el judo?

-Fue algo que se fue forjando poco a poco, cuando menos te lo esperas estás metida de lleno. Aunque sí es cierto que recuerdo ver los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008 y pensar... "guau, de verdad que quiero estar ahí". Soy muy competitiva y me gusta entrenar, en ese proceso me he visto donde estoy ahora.

-¿Quien ha sido tu persona referente a lo largo de tu carrera?

-El día a día es lo importante y tuve la suerte de poder venirme a Valencia. Mis referentes son mis entrenadores y mis compañeros, y puedo aprender de ellos desde dentro del tatami, que es lo más importante.

-En el caso del judo, se tiene que llevar un control exhaustivo del peso sobre todo de cara a la competición no? Ya en los Juegos de Rio tuviste un problema con esto que te obligó a perder casi kilo y medio en 24 horas. ¿Como se lleva este control?

-Realmente para nosotros no es un problema como tal, es algo que ya tenemos normalizado y que forma parte del modus operandi. Hay que jugar un poco con el último kilo y medio del día de antes de la competición y saber cómo ir controlando, aunque es verdad que hay veces que cortamos más tarde de lo que deberíamos y nos toca pasar un pelín de hambre la última semana.

-¿Cómo fue competir en esa cuna del judo que es Japon, en los Juego de Tokio?

-Los Juegos fueron un poco raros sin público. Todos teníamos una ilusión enorme de Tokio fuera auténtica pasada por el público y por la cultura que hay del judo, y verlo vacío daba un poquito de pena.

-A pesar de tus grandes resultados a niveles europeos y mundial, los Juegos se te resisten. ¿Es todo algo mental?

-Es mental y que son cada cuatro años. La gente se prepara mucho para ellos. Es una competición que no requiere de regularidad y además cualquier cosa te puede desequilibrar y que las cosas no salgan como esperabas.

-Una plata en el ultimo Gran Slam de Budapest que te da los primeros puntos para los Juegos en este caso de Paris 2024. ¿Como afrontas este reto?

-Bien, con mucha ilusión. Me encuentro muy bien compitiendo y espero seguir encontrándome igual de bien los años que quedan de clasificación.

-Muchas victorias, viajes y competiciones internacionales… Mucha dedicacion en definitiva pero, se puede vivir del judo?

-Más que vivir, se puede sobrevivir. Ese es mi caso, aunque no es fácil y no todo el mundo puede... El deporte minoritario de permite sobrevivir si tienes buenos resultados.

-Fuera del mundillo del judo me he enterado de que una de tus pasiones es la cocina y que te encantaria participar en Masterchef, no lo veo una mala opción…

-Sí, estoy entre Masterchef y Supervivientes, porque lo de pasar hambre también se me da bien (risas).