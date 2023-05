El juez archiva una de las causas de Infraestructuras que investigaba a David Dorado

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha acordado el sobreseimento provisional y el archivo de una de las causas relacionadas con la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital en la que estaban investigados el ex delegado del área y actual concejal no adscrito, David Dorado, y la excoordinadora general de Infraestructuras María Luisa Bueno. Según recoge el auto, el procedimiento se incoó en base a una deducción de testimonio y en el atestado policial se hacía constar "la existencia de un expediente de obra que tenía por objeto acabar con un problema de filtraciones en un aparcamiento privado de la Plaza de Cuba de la capital".

Al respecto, el entonces director general del área de Infraestructuras y Medio Ambiente declaró "haber mantenido conversación con David Dorado interesándose por el expediente". La investigación en este procedimiento se centró en "determinar la existencia y condiciones de tramitación del expediente, a fin de determinar la existencia de alguna concreta infracción criminal". Fruto de ello, fue oído en declaración dicho cargo municipal, quien aclaró "cómo la decisión de iniciarse el expediente lo fue como consecuencia de una moción aprobada por el Pleno de la corporación municipal, y atendía a una demanda ciudadana dirigida a dar solución a un problema de filtraciones, aparentemente procedentes de la plaza, con repercusión en el aparcamiento privado ubicado en el subsuelo".

El testigo explicó que, "aparte de no recibir ningún tipo de presión o insistencia relevante ni del concejal referido, ni de ninguna otra persona", emitió "informe desfavorable a la vista de previo informe técnico desfavorable". Posteriormente, cesó en el cargo, siendo entonces cuando tuvo "noticia de la existencia de un segundo informe, en este caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que se da un sentido favorable a la obra, acreditando el carácter público del suelo desde el que procederían las filtraciones al subsuelo".

Así, el juez José Luis Rodríguez Lainz explica que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Y sostiene que "no aparenta existir infracción alguna respecto al inicio de un expediente administrativo destinado a dar cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento", a lo que añade que el hecho de que "el concejal que asume la dirección del área se interese simplemente por la tramitación del expediente no representa en modo alguno apariencia de la existencia de una concreta infracción criminal". "Incluso independientemente del carácter público del suelo y de las razones que pudieran estar detrás de las filtraciones --en el informe técnico se hablaba de posible insuficiente impermeabilización en la ejecución dela obra del aparcamiento--, la propia existencia de un conflicto jurídico del que pudiera derivarse una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración podría justificar la propia decisión municipal de llevar a efecto la obra, en cumplimiento de la referida moción, como forma de evitar precisamente ese conflicto", señala el auto.

EL EDIL DEFIENDE SU INOCENCIA

De este modo, el concejal ha trasladado a Europa Press que no le ha pillado "por sorpresa el archivo de esta causa", puesto que ha defendido que no ha cometido delito, "ni en esta ni en ninguna otra". Además, ha expuesto que "la única persona que ha testificado en esta causa es la misma" que declaró en su contra ante la Policía Nacional: el anterior director general de Infraestructuras, que fue cesado por él "por incompetente meses antes de la realización de los contratos menores". Al hilo, ha dicho que "resulta sorprendente que la UDEF, en el transcurso de su investigación y con la colaboración estrecha del jefe de asesoría jurídica municipal --tal y como manifestó el alcalde--, le haya tomado declaración a un señor despechado por su cese, que ya no trabajaba ni en la Delegación de Infraestructuras, ni en el Consistorio cuando se realizaron los contratos menores que se estaban investigando".

También, Dorado ha resaltado que, "estando en licitación la obra de la Plaza de Cuba y con el visto bueno de la asesoría jurídica municipal, ésta última haya propuesto a la Junta de Gobierno Local la personación del Ayuntamiento en esa causa a sabiendas de la existencia de un informe favorable de la Gerencia de Urbanismo desde hace años". "Todo esto contrasta con la negativa del alcalde a que el Consistorio se persone en la causa de los presuntos amaños en las licitaciones de sustitución de luminarias y cuadros de mando que fueron denunciados por mí y en la que hay ocho empresarios investigados y el funcionario jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento", ha señalado, para apostillar que "ocho meses después de iniciar la investigación, el juez de Instrucción número 2 ha tenido que hacer el ofrecimiento de acciones al Consistorio para que éste se persone como parte perjudicada".