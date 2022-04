Juanma Moreno, en Córdoba: "Recuerdo de mi niñez el olor del incienso y las velas, lo impresionante que era"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha estado esta mañana en Córdoba conociendo cómo se desenvuelve la ciudad durante un Viernes de Dolores (hoy, más especial si cabe tras dos años de pandemia). Moreno ha atendido a COPE Córdoba minutos antes de su visita a la Virgen de los Dolores acompañado por el obispo de Córdoba. En la entrevista, ha recordado los años de su niñez “cogido de la mano de mi padre y mi madre, que me llevaban a ver las procesiones. Me quedaba impresionado con el olor del incienso, el silencio y el ambiente”, ha asegurado. Además, ha defendido que la Semana Santa, para él, es una tradición que aúna historia, cultura y economía. Una fecha que, además, es aún más especial en Andalucía, y ha animado a los oyentes a acercarse a las provincias andaluzas a conocer cómo se vive aquí esta tradición.

Finalmente, también ha hablado de un tema muy de actualidad: las posibles elecciones andaluzas. Y es que ya se oyen campanas de urnas. Juanma Moreno, tras ser preguntado por COPE, ha afirmado que “por un lado, me gustaría que las elecciones fueran en septiembre, para poder presentar varios proyectos que han sido desarrollados íntegramente por este gobierno; pero, por otro lado, desde la Consejería de Economía y Hacienda me insisten en que sería óptimo celebrarlas en junio para poder comenzar la legislatura con nuevos presupuestos, ya que el hecho de que estén bloqueados dificulta mucho poder llevar a cabo nuevos proyectos”. No obstante, ha asegurado que hará “lo mejo para los andaluces” y se ha dado un plazo de dos semanas para dar una respuesta definitiva.