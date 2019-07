Juan Miguel Moreno: "El Festival de la Guitarra necesita aumentar el presupuesto y los recursos humanos"

El teniente alcalde de Cultura en el Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno, ha hecho balance del resultado que ha dejado el Festival de la Guitarra en términos de asistentes y calidad del mismo.

Moreno ha señalado que el número de personas que han asistido a esta edición del festival ha ascendido a los 24.618, una cifra que se encuentra dentro del umbral habitual, que suele estar entre los 19.000 y 25.000 entre espectadores, alumnos y artistas.

Por otro lado, ha resaltado que la importancia del festival está en su calidad, avalada en las múltiples opiniones favorables de los críticos pertenecientes a los 98 medios acreditados para el evento y en el espectro internacional que alcanza gracias a sus cursos formativos. En cuanto al presupuesto, ha afirmado que este año el Festival ha contado con un 15% menos que el año pasado, además de un día menos.

En total, han sido 212 los alumnos asistentes, el 37% de ellos, foráneos; más de la mitad de ellos repitiendo experiencia. De ellos, 174 en activo y 38 como oyentes. Además, los profesores que han completado el cupo de alumnos han sido cinco: David Russel, Leo Brouwer, Manuel Barrueco, Cañizares y Hierbabuena. Por otra parte, los conciertos con mayor recepción han sido los de Miguel Ríos, Marea y Rozalén.

Finalmente, Moreno ha insistido en que, de cara al futuro, sería necesario un aumento del presupuesto; de recursos humanos, con un equipo destinado exclusivamente al evento; una mayor apertura a la ciudad, es decir, aumentar el número de lugares que acogen a las distintas actuaciones; mejores medios de promoción a nivel internacional y tener la capacidad de trabajar con mayor antelación.

Para el 40º aniversario, Moreno ha asegurado que no hay nada previsto y que el objetivo no es dar recursos a las ocasiones especiales si no dotar al Festival de continuidad.