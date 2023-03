Juan Gavilán, el trabajador de PRODE que disfruta sin límites de sus dos pasiones: Deporte y comunicación

Este 21 de marzo se celebra el día Internacional de las personas con Síndrome de Down y desde Down España han lanzado la campaña #NoSomosUnEstereotipo con la intención de mostrar al mundo que las personas con síndrome de Down son mucho más que un estereotipo y que ha llegado la hora de que la sociedad les vea como realmente son: personas únicas e irrepetibles.

Con nosotros estuvo Juan Gavilán, que trabaja para Prode y que desde su canal de Youtube Universo Deportivo disfruta de sus dos mayores pasiones: el deporte y la comunicación. Para él no hay límites.