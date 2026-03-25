José María Zavala descifra al Jesús más humano en ‘El profeta’: “lectores que no han pisado una iglesia en su vida me escriben para decirme que quieren retornar a la fe”

El periodista y escritor José María Zavala ha dedicado una década a investigar la figura de Jesús de Nazaret para construir la que considera “la obra de su vida”, la novela ‘El profeta’ (Penguin Random House). Un libro que, según ha explicado, escribió en un trastero para acercar la naturaleza humana de Jesús, un personaje que, asegura, “sigue siendo un gran desconocido”.

Un ‘thriller’ en la Palestina romana

La novela narra los últimos años de la vida de Jesús a través de los ojos de un personaje de ficción, el soldado romano Lucio Fedro. “Construyo el personaje de Lucio Fedro, este guardia pretoriano, a quien Tiberio directamente encarga la misión para espiar a Jesús”, ha detallado Zavala. Y es que, contra la creencia popular, Jesús no solo fue un “incordio para el Sanedrín judío”, sino también para Roma, que lo consideraba “un rebelde al que había que vigilar”.

Con esta premisa, el autor construye una trama de espionaje y romance con capítulos cortos que terminan en alto, al estilo de un ‘thriller’ de Ken Follett. Sin embargo, la novela va más allá del entretenimiento.

Una llamada para los no creyentes

Es una llamada con una gran carga de profundidad que te hace replantearte muchas cosas" José María Zavala Escritor

Zavala, que se declara creyente, ha afirmado que escribió la novela pensando sobre todo en los no creyentes. Según el autor, el libro es “es una llamada con una gran carga de profundidad que te hace replantearte muchas cosas” y ha destacado que un 70 % de los mensajes que recibe son de lectores no creyentes. “Hay personas que no han pisado una iglesia en su vida, que han leído "El Profeta" y que me escriben para decirme que quieren retornar a la fe”, ha comentado.

El mensaje de Jesús de Nazaret está de rabiosa actualidad" José María Zavala Escritor

Para el escritor, la vigencia de Cristo es innegable en un mundo falto de referentes. “El mensaje de Jesús de Nazaret está de rabiosa actualidad”, ha sentenciado, corrigiendo un lapsus del entrevistador. Según Zavala, este mensaje se basa en tres pilares de los que carece la sociedad actual: paz, amor y esperanza. “Si nos diéramos a los demás, nos preocupáramos por los otros, que es el mensaje de Jesús, pues viviríamos una especie de paraíso en la tierra”, ha añadido.

Próximamente en televisión

El éxito de la novela ha abierto la puerta a su adaptación audiovisual. Zavala ha confirmado que existen “conversaciones muy avanzadas para hacer una serie de televisión basada en ‘El profeta’”. El proyecto, según ha adelantado, sería una coproducción internacional rodada en Estados Unidos para llegar a una audiencia global.