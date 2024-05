José María Bellido: "En los próximos meses podremos licitar las obras del nuevo Parque de Bomberos"

Con la misma fuerza y un gran apoyo. Así se siente hoy José María Bellido, alcalde de Córdoba, cuando se ha cumplido un año desde que revalidara la alcaldía y lograse la mayoría absoluta con el Partido Popular. Pedía agilidad en la gestión, y es lo que le ha dado el gobierno en solitario: "Hemos sacado dos presupuestos en un año, a eso me refería", aduce el alcalde cuando rememora sus palabras en la campaña electoral de los comicios del 28 de mayo de 2023. Contento, además, con la imagen que está dando su nuevo gobierno, que tiene algunas caras nuevas y otras que ya son veteranas y "que tiran del carro mientras los demás tienen su lógico periodo de adaptación".

-La mayoría absoluta le ha permitido ser alcalde y eso era condición sine qua non para presidir la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Usted abrió el debate de la implantación de una tasa turística en Andalucía y al final no ha podido salir adelante. Si ese plan finalmente no se lleva a cabo, ¿qué vías alternativas tiene pensadas para hacer que las zonas de Córdoba que soportan cada año más turismo no acaben colapsando?

-Bueno, quizás lo abrí, pero no era mi intención. Se hizo porque hay una sensibilidad social al turismo. Ese observatorio nos permite ya tener un punto fijo de encuentro para ver qué repercusión tiene el turismo en nuestras ciudades. La preocupación de los alcaldes, y ahí si estamos todos, es que el turismo, siendo bueno para todos, acabe viéndose como algo negativo. No quiero un turismo de borracheras y despedidas para Córdoba, y que no haya barrios que se nos vacíen porque hay más pisos turísticos que viviendas...

La tasa es una forma de evitar esto, y de que no haya un cargo excesivo en los servicios públicos. En Córdoba vamos a empezar por dos ordenanzas: la regulación de los pisos turísticos en la Judería y el Campo de la Verdad-Miraflores, a priori; y otra ordenanza de convivencia. Me han mandado videos los vecinos con una charanga tocando a las tantas de la noche en Córdoba, quiero tener herramientas para poder combatir eso, y atraer otro tipo de turismo a la ciudad, más parecido al de congresos y ferias, de más poder adquisitivo y que pernocta más.

-En esa regulación de viviendas turísticas, ¿entra la parte de inspección de las que ahora funcionan y son ilegales?

-Sí, por supuesto, aunque nuestros recursos en la Policía Local son limitados. Ahí vamos a pedir la colaboración de la Junta de Andalucía, porque eso ocasiona problemas de competencia desleal y molestias a los vecinos.

-Córdoba precisamente fue declarada en marzo del año pasado Zona de Gran Afluencia Turística. Esto generó bastante controversia y la sigue generando porque significa que hay libertad de apertura comercial domingos y festivos durante los meses más fuertes del año en todo el término municipal. Las quejas han hecho que en noviembre se aprobase en pleno encargar un estudio sobre esa ZGAT. Se adjudicó el informe en marzo. ¿Qué está estudiando ese informe? ¿Tiene alguna conclusión ya?

-Queremos saber si territorialmente Córdoba, en toda su extensión, es Zona de Gran Afluencia Turística, y qué efectos ha tenido reales sobre el incremento de ventas en el comercio y sobre el empleo en esos días de apertura. Con esos baremos objetivos, lo enviaremos a la Junta de Andalucía y veremos si puede acotar más el territorio de apertura libre en esos meses, o no. Todo esto girará en función de unos datos objetivos.

-Entiendo, entonces, que la Junta aplicó la nueva norma estatal sin datos objetivos

-Sí, exacto, por eso nos echó para atrás nuestra petición de circunscribir la ZGAT solo al Casco Histórico cuando lo intentamos.



-En esa entrevista que hacía en COPE hace un año, usted afirmó que la situación de la Policía Local había mejorado mucho. Además de mejorar las condiciones de estos trabajadores municipales, hizo referencia hace un año a la llegada de hasta 70 policías locales más. ¿Cómo va esta cuestión?

-Están en camino. Hemos pasado francamente una situación tormentosa con la Policía Local que hoy ya se ha calmado. No se ha hablado de la Policía Local en las fechas de mayores eventos de Córdoba, y eso es una buena noticia (ríe). Las 70 plazas ya están convocadas, pero es un proceso largo. Queremos que esas sean las primeras 70, pero que haya más y poder mejorar la ratio en la capital de policías por habitantes.

-La ratio de los bomberos en Córdoba también está muy por debajo de la de otras ciudades de Andalucía. Los sindicatos han reivindicado también desde hace años la mejora de las instalaciones del Parque Central de Bomberos. ¿La idea es reformar ese parque o esperar a que esté en funcionamiento el nuevo?

-Vamos a construir el nuevo y lo vamos a hacer muy pronto. La zona está muy bien comunicada, en la Ronda de Poniente. Allí estamos negociando con la Junta de Andalucía para que se nos permuten unos terrenos que tienen junto a la Granja del Estado. Ya está visto con el jefe de Policía Local y el servicio de Urbanismo para que nos asegurara que era una buena ubicación. Si todo va bien, en los próximos meses tendremos los terrenos a nuestra disposición, licitaremos ese nuevo parque y comenzarán las obras.

- El Ministerio de Defensa anunció hace poco que el coste de la Base Logística se elevaría hasta los 500 millones de euros. Son más de 150 millones de lo que estaba planteado en un inicio. ¿Ha habido algún tipo de conversación o petición de que el Consistorio aporte alguna cantidad adicional a los 25 millones que ya ha pagado para paliar ese sobre coste?

-No, ahí hubo un problema también de comunicación indirecta. El coste de la base sigue siendo el mismo, no se ha elevado. Ese "sobrecoste" viene de la mejora tecnológica final que tendrá. Nosotros no tenemos nuevas peticiones, ya hemos cumplido con nuestra parte y las obras que están ahora en marcha son gracias a esos 25 millones que ya hemos pagado.

- La implantación de Escribano en Córdoba ya se está haciendo. El Ayuntamiento ha pasado ya por varias capitales españolas para captar negocio. ¿Veremos en Córdoba alguna gran empresa de logística que se pueda beneficiar indirectamente de la base? Amazon paró sus obras en el Higuerón hasta, al menos, 2024…

-Estamos siendo ambiciosos, nos lanzamos a la piscina sin saber si hay agua, pero es lo que tenemos que hacer. Hay empresas cordobesas que están haciendo inversiones enormes, como Cunext, y otras como Escribano, que estoy convencido de que ha venido para quedarse. Ahora estamos en conversaciones con muchas empresas, aunque no puedo avanzar nada más hasta que ellos no tomen su decisión. Pero estoy convencido de que en los próximos meses habrá nuevas empresas, algunas logísticas, otras de carácter industrial y otras relacionadas con nuevas infraestructuras verdes, que se van a instalar en Córdoba. Estamos viviendo un buen momento. Con lo de Amazon, estoy seguro de que también llegará a buen puerto y que pronto tendremos buenas noticias.

-También dijo en aquella entrevista de hace un año que el Consistorio trabajaría en la modernización del Parque de Colegios a través de un convenio con la Junta de Andalucía para invertir 5 millones con fondos europeos. Eso incluía la construcción de nuevos colegios en zonas de expansión y la rehabilitación de tres de ellos Córdoba. ¿Cómo va esto?

-Va bien, se está cumpliendo. Además, tenemos un contrato en marcha de mantenimiento para todos los colegio de Córdoba. Estoy volcando prácticamente todos los recursos públicos que vienen de fondos para rehabilitación de edificios municipales, en colegios, porque entiendo que el Parque de Colegios de Córdoba es antiguo. Añadido a eso, está ya en contratación el expediente de los toldos. Hay uno piloto en Vistalegre, pero está en contratación el expediente de los 30 primeros colegios que tendrán sus toldos instalados al inicio de este curso que entra. El compromiso en este mandato es llegar a los 100 colegios que dependen del Consistorio.

