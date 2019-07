Jose María Bellido: "Cosmos se queda en Córdoba"

Los trabajadores de Cosmos han conocido esta mañana, de la mano de Jose María Bellido y Salvador Fuentes, alcalde y gerente de Urbanismo de Córdoba, respectivamente, que la fábrica continuará funcionando en la ciudad y en las mismas condiciones.

El anterior gobierno municipal, liderado por Isabel Ambrosio, impulsó la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística que tenía, entre otros objetivos, realizar transformaciones en la fábrica que pasaban por el cambio de localización, alegando problemas de contaminación o por su posible desaparición por no poder asumir los costes del traslado por parte de la empresa.

Sin embargo, la sorpresa se la ha llevado el gobierno de Bellido al conocer que la paralización de esa innovación la realizaron desde la propia gerencia de urbanismo del gobierno socialisa tan solo dos días antes de la formación del nuevo gobierno actual, el 13 de junio.

Tanto Bellido como Fuentes han exigido explicaciones sobre por qué se archivó ese plan de innovación y no se le notificó ni a los trabajadores de la empresa ni a los distintos grupos políticos. Además, el alcalde ha asegurado que en estas circunstancias los trabajadores pueden estar tranquilos porque la seguridad jurídica, ha dicho, "está garantizada".

Por su parte, Salvador Fuentes ha asegurado que la calidad medioambiental de Cosmos seguirá siendo parte fundamental de la empresa y que el Ayuntamiento velará por ello. Y en todo este amasijo burocrático no ha faltado la palabra de los principales afectados: los trabajadores. El presidente de Cosmos, Delfín Fernández, ha asegurado que "parece que se trataba de intereses particulares del anterior gobierno municipal. Ha sido un ataque frontal contra los trabajadores por parte de partidos que son de tradición defensores de los trabajadores".

Además, al ser preguntado sobre el posible papel de Aire Limpio en las decisiones tomadas por el gobierno socialista durante sus mandato, ha respondido que, en una ocasión, esta asociación llegó a afirmarle que la plataforma había nacido "única y exclusivamente" para quitar a Cosmos de donde estaba.

Finalmente, serán los servicios jurídicos los que determinen el porvenir de la fábrica y sus trabajadores.