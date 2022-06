José Manuel Gómez (Por Andalucía): "No es de recibo que haya que elegir entre pagar la luz o ir al psicólogo"

Recta final de la campaña electoral y en COPE seguimos preguntando a los principales candidatos de la provincia. Hoy, turno de José Manuel Gómez, numero 1 de Por Andalucia en Córdoba.

-Eres el candidato más jóven y me consta que está siendo la revelación de esta campaña en Por Andalucía, pero es la primera vez que se le presenta una opción real de pasar de la militancia política a la gestión no? ¿Cómo lo afronta y como esta siendo la experiencia a su juventud?

-Así es. He hecho mucha militancia en movimientos sociales y he estado en partido, pero nunca he me enfrentado a unas elecciones. Al principio lo afronté con mucho vértigo, pero ahora lo hago con muchas ganas. Tengo mucha suerte de tener al equipo que tengo y la campaña está siendo muy fácil con ellos.

Lo de que soy muy joven...Bueno, realmente llevo desde los 15 años en política y trabajando desde los 16, así que la juventud es relativa. Yo creo que la política institucional debería estar llena de gente más joven y que hay que retirarse antes, no esperar a peinar tantas canas para irse porque si no, el problema es que hay sectores poblacionales que se quedan sin representar. Escuchamos muchas veces a políticos con 60 años hablando de juventud y te quedas un poco descolocado...

-Eres consciente de que das el paso en uno de los momentos más difíciles politica y economicamente que se han vivido en décadas...

-La verdad es que sí, pero la política va de asumir responsabilidades. Si algo bueno te da la militancia fuera de la política funcional, es el no perder de vista la política real, cuál es la situación real de la gente. Eso te ayuda a entender que hay momentos de responsabilidad que no se pueden eludir. Esa ha sido la motivación última de dar el paso en un momento tan complicado.

- A nivel personal, ¿cómo le afectó todo el lío del registro de la confluencia de Por Andalucia? Vienes además de Podemos...

-Personalmente no me ha afectado demasiado, en las provincias nos hemos quedado bastante al margen de todo el lío y eso nos ha venido bien. El grupo de la candidatura se ha mantenido bastante al margen de la negociación y de los temas jurídicos. Estamos trabajando bien, con mucha sintonía.



-¿Por qué cuesta tanto que las izquierdas se pongan de acuerdo?

-A la derecha también, hace poco a Casado lo tiraron por la puerta de atrás... Sentarse entre diferentes siempre es complicado, es una confluencia de seis partidos. El resolver las diferencias no es una cuestión solo de la izquierda, sentarse y discutir para ponerse de acuerdo siempre es positivo en política.

-Eres historiador pero has trabajado en otros sectores, como la hosteleria... ¿Qué propone Por Andalucía en Córdoba para acabar con la precariedad de ciertos sectores estrátegicos donde la gente joven encadena contratos precarios?

-Sí, y también ocurre en el campo, donde se hacen subcontrataciones. Es la uberización de la economía llevado al máximo extremo: subcontratar la contratación. Nosotros proponemos un plan de choque de empleo que pretende garantizar que se cumplan los derechos laborales en estos sectores que afectan especialmente a la juventud. Queremos utilizar el fondo de 1.300 millones de euros, de los 1.500 que se dejó Moreno Bonilla en el cajón. La hostelería es una sector estratégico fundamental para nuestra provincia y para Andalucía, pero no podemos vivir solo del sector turístico porque nos puede pasar lo que nos ha ocurrido en la pandemia y se nos viene todo el tinglado abajo. La clave es la diversificación de la economía, un plan de protección de protección y promoción de nuestros productos, el mueble en Lucena o las siete denominaciones de origen que tiene Córdoba. Diversificar la economía hará que nosotros mismos podamos explotar nuestros productos.

Vengo de pueblo y veo cómo se plantea la precariedad en clave de ciudad, pero en los pueblos también ocurre.

- Habéis tenido encuentros con varios colectivos sociales, entre ellos con el Foro Andaluz de la Salud Mental... ¿Cuál es la fórmula para alcanzar una atención a la salud mental desde el ámbito público que responda realmente al problema de la salud mental?

- La clave es la voluntad política. En el debate de Málaga, el portavoz de VOX en Córdoba decía que la sanidad no tiene que tener apellido. Nosotras planteamos que sí, que la sanidad es pública. Él decía que eso era un despilfarro, pero yo creo que no. La salud mental, sobre todo en el caso de la juventud, que es un sector en el que el suicidio es la principal causa de muerte no natural. No es de recibo que haya que elegir entre pagar la luz o ir a la psicóloga.

-Como historiador también ha comentado en alguna ocasión que Andalucía siempre ha sentado las bases del panorama político estatal, que siempre ha ido a la cabeza. Le pregunto, ¿facilitaría la izquierda un gobierno en minoría del PP si eso dejara fuera a VOX para evitar un acuerdo como el de Castilla-La Mancha?

-Te contesto a esa pregunta el domingo. Hasta el día 19, la única opción que se plantea Por Andalucía es la de gobernar.



-¿Cómo es la relación de Por Andalucía con el PSOE andaluz? A nivel estatal ya estamos viendo que la chispa salta a menudo...

-No obstante el Gobierno de coalición es el único que va a aguantar la legislatura completa... Algo que no ha pasado en ningún gobierno de PP y Ciudadanos. Yo tengo buena relación personal con Isabel Ambrosio, la relación política se trata de negociar, la época de las mayorías absolutas se han acabado.