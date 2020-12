José Mª Bellido advierte del "cierre total" si aumentan los contagios ante las "actuaciones infantiles"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que "se irán dando pasos atrás si son necesarios" en cuanto a las limitaciones y restricciones para evitar un incremento de la propagación del Covid-19 y sus consecuencias en caso de aumentar los contagios y también pendientes de la actitud de la ciudadanía ante la normativa en vigor, advirtiendo en este caso del "cierre total" si la situación "se dispara".

El alcalde ha apuntado a los datos objetivos para ser "conscientes de la situación en la que se está", después de que este domingo en la capital se publicaron 73 contagios más, "la cifra más alta en un domingo desde el día 15 de noviembre", cuando "hubo 70".

�� En Navidades SÉ Responsable: La flexibilización de los horarios comerciales y de las limitaciones de movilidad NO deben ser excusa para comportamientos irresponsables. El riesgo de contagio sigue y NO podemos bajar la guardia. Nos jugamos mucho. NO olvidemos lo vivido #Córdoba pic.twitter.com/QbJCEb1VFM

Dicha cifra "viene del efecto que ha tenido el puente de la Constitución y la Inmaculada", donde ha recordado que "la ciudad todavía estaba cerrada, los horarios comerciales y de hostelería eran más reducidos de lo que son ahora, y aún así, sólo el efecto de juntarse dentro de la ciudad y las reuniones familiares ha hecho que sea el peor domingo desde el 15 de noviembre", con la diferencia de que "en el 15 de noviembre la curva era de bajada, tras cifras mucho peores, y ahora es de subida", ha advertido.

Por tanto, Bellido ha expresado que "si eso es así y no se es conscientes de que esta flexibilización horaria y de libertad de movimiento hay que asumirla con responsabilidad y con disciplina, lo normal es que las cifras sigan subiendo", a la vez que ha mencionado lo que pasa en Alemania, "donde ya no se discute una hora más a una hora menos, una afluencia mayor o menor, es que se ha cerrado todo hasta el 10 de enero, un cierre total, salvo servicios esenciales".

De este modo, el alcalde ha insistido en que "está en la responsabilidad de cada uno de nosotros", después de que "todos los gobiernos autonómicos han tomado decisiones concertadas con el Gobierno de la nación de flexibilización, porque llegan unos días muy señalados familiarmente, en el ámbito de la amistad y en el ámbito económico para muchos sectores en los que estas fiestas son fundamentales, y más después de este año tan nefasto".

En este sentido, Bellido ha declarado que "si no se corrige la tendencia, esto se va a ir revisando", y teme que "así no se llega ni a la vuelta de la esquina", de modo que "si sigue así, el primero que pediría que las medidas volvieran a dar un paso atrás sería yo, porque está claro que lo primero es la salud de las personas", ha subrayado el regidor, quien ha remarcado que se trata de "vidas humanas y de ruina económica".

Y es que, "si esto se dispara, nos veremos abocados a un cierre total", ha aclarado Bellido, quien ha justificado que "la gente salga al comercio porque está abierto y también se salga a las calles", pero "el problema es el abuso", ha apostillado.

Bellido ha recordado que "se ha eliminado el espectáculo de luz y sonido, no hay atracciones en las calles, se ha eliminado el mercadillo navideño, no hay 'mapping' en ningún sitio y los Reyes Magos van a tener que venir por el aire", por lo que ha cuestionado que "la gente se ponga a cantar y a bailar en las calles por su propia cuenta", en alusión a una aglomeración de personas en una actividad el sábado en la Plaza de las Tendillas.

"Si todo hemos hecho el esfuerzo de quitar todo lo que pudiera suponer un riesgo añadido para que lo mínimo se pueda garantizar, para que los que viven del comercio puedan comerciar, para los que viven de la hostelería pueden tener clientes, no se puede poner en riesgo con comportamientos infantiles", ha avisado el primer edil.

Ante ello, ha pedido "hacer las cosas con cabeza y con corazón", dado que "nos jugamos mucho", ha enfatizado, para añadir que ve "normal y hasta cierto punto comprensible" los movimientos de personas, "sobre todo porque se ha abierto la provincia", pero "no se puede caer en el abuso de la flexibilización de la norma".

No, esto no es normal, es de una tremenda irresponsabilidad y una clara muestra de que la sociedad es cada vez egoísta. Y no me vengáis con historias de perspectivas ni mierdas, la foto la he hecho yo e incluso no se refleja del todo la cantidad de gente que había. pic.twitter.com/EruG61A1iQ