Javi Moreno critica el escaso cuidado a la cantera del año pasado

El Córdoba CF ha comenzado hoy su temporada 19-20 con el preceptivo reconocimiento médico en la Clínica Beiman. Tras el ritual de cada verano, uno de los capitanes, José Manuel Fernández, atendió a los medios para expresar que "no me gusta hablar del año pasado. Son cosas que no me incumben. El año pasado está pasado y no quiero mirar atrás. Empezamos hoy una nueva andadura y tenemos que agarrarnos todos de la mano porque va a ser un año duro. Pero todos juntos lo vamos a conseguir seguro”.

El equipo blanquiverde conoció esta misma mañana que arrancará su periplo por el grupo IV de Segunda B recibiendo el último fin de semana de agosto al Recreativo Granada y lo cerrará en fase regular en El Arcángel ante el Recreativo de Huelva.

Al mismo tiempo, el ex técnico del juvenil e internacional con la selección absoluta Javi Moreno ha censurado la actitud del club durante la pasada temporada hacia las categorías inferiores: “Desde el primer día las dificultades fueron tremendas y me gustaría decirlo porque hoy en día el que habla es malo y el que dice la verdad está señalado. Siento que un club como éste y una ciudad como ésta no estén a la altura. Estoy seguro de que los que mandan no dejarían que sus hijos usaran esos baños, que no se limpiaban durante semanas”.

De hecho, abundó en que “hay ratas en la Ciudad Deportiva, pulgas, garrapatas… yo qué sé; hay de todo. He visto las ratas bajar por las palmeras y había jugadores que no querían ir a recoger el balón cuando se metía entre las hierbas por miedo a los bichos. Es lamentable que niños de ocho o nueve años se cambien en unos vestuarios así”.