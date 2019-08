Izquierda Unida ha demandado al Partido Popular y Ciudadanos que lleve a cabo el proyecto de mantenimiento y conservación de las zonas verdes privadas de uso público ('Convenio de Gestión') que quedó en fase de aprobación en el Consejo Rector de Urbanismo durante el anterior mandato. Desde el año 2000, un cambio en la interpretación de la ley del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) hizo que el Ayuntamiento dejase de colaborar en el mantenimiento de estas zonas y es lo que se quiere recuperar.

El objetivo del borrador es facilitar la gestión desde el punto de vista económico de estas zonas privadas transitadas por todos, de manera que se produzca una exoneración del 50% del IBI en el plazo de 25 años para los vecinos, en principio y como proyecto piloto, en el Parque Figueroa y el Santuario.

Para ello, el proyecto busca, además de gestionar los espacios verdes, limitar cuáles son las zonas privadas de uso público en Córdoba que se pretenden cogestionar y tener en cuenta el uso del agua y las especies autóctonas que se planten de cara a su adaptación al cambio climático, ya que es uno de los puntos claves pasa por cuidar el medio ambiente y suavizar en la medida de lo posible las altas temperaturas en Córdoba. El número de viviendas beneficiadas por esta medida sería de 2052 en el Parque Figueroa y de 862 en el Santuario.

"Las zonas privadas de uso público no solo son zonas verdes, de hecho, por desgracia, son minoría, pueden ser pasajes o aparcamientos. Dependiendo de si tienen mantenimiento o no, habría que hacer convenio, o no", ha asegurado Pedro García, portavoz de Izquierda Unida.