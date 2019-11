Izquierda Unida denuncia que el gobierno local no construirá las viviendas de mayores en Sama Naharro

La viceportavoz de Izquierda Unida, Alba Doblas, ha comparecido esta mañana para denunciar que el cogobierno del PP y Ciudadanos, no va a realizar los apartamentos de mayores en la calle Joaquín Sama Naharro, cuyos trámites se iniciaron durante el mandato anterior.

La ex presidenta de VIMCORSA preguntó en el consejo de administración, que se celebró ayer, por el bloque de 118 apartamentos que iba a completar al existente y la conclusión a la que llega por la respuesta que obtuvo es que "Vimcorsa no tiene previsto construir los 118 alojamientos" al no tener financiación para ello. El Ayuntamiento se comprometió a afrontar en solitario la construcción de estas viviendas, que más tarde, financiaría mediante la fórmula de un alquiler, con opción a compra.

Para Doblas, el PP, y el actual presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, se está excusando en los convenios de las viviendas para alquiler social, firmados con la Sareb y la Caixa, para ocultar este asunto. Doblas asegura que los defectos hallados en los convenios son subsanables, y que van a seguir defendiéndolos políticamente.

Por otra parte, desde Izquierda Unida también han criticado “la detención del trabajo” sobre la construcción de 308 viviendas previstas en la Huerta de Santa Isabel. La concejala ha señalado que estas viviendas ya contaban con licencia de obra y que no saben a qué se debe la detención del trabajo sobre este proyecto, del que no se ha informado en el consejo rector de la empresa municipal. Para Doblas, “se trata de vivienda protegida, que además supone empleo y riqueza para la ciudad”.