Izquierda Unida critica la gestión de la Semana Europea de la Movilidad: “deja bastante que desear”

Izquierda Unida de Córdoba ha denunciado en una rueda de prensa este lunes la gestión municipal de la Semana Europea de la Movilidad. Amparo Pernichi, su portavoz, explicó que la organización de esta cita se endosa a una empresa externa “que no es experta en movilidad” a través de un contrato menor que casi duplica el del año pasado. Se pasa así de 8.000 a 14.000 euros. Una cantidad que a juicio de IU no sería preocupante “si a la misma vez aumentara, pero eso no sucede”.

Pernichi detalló que en la última edición la Semana de la Movilidad giró en torno al coche eléctrico y además tuvo lugar en una zona peatonal, lo que no deja de ser a su juicio “un oxímoron”.

Abundó la portavoz de IU que organizar la Semana de la Movilidad “no es cualquier cosa” ni tampoco como la “Shopping Night” y que existían tres empresas con interés en la organización y que no fueron invitadas.

Reflexionó Pernichi que la apuesta del actual equipo de gobierno por la movilidad sostenible se ciñe únicamente a la Ronda Norte, una obra que supone un “desahogo necesario de tráfico en la ciudad, pero que en nada sirve para luchar contra la contaminación”.

También te puede interesar:

- IU critica que el gobierno local "tras seis meses todavía no ha reclamado" a Timoteo la devolución de dinero

- IU lamenta que el “desinterés” de Bellido deja “otro verano perdido” para mejorar el turismo en Córdoba