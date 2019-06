Isabel Albás: “Marcaremos la diferencia en este mandato, porque no vamos a gobernar desde la ideología"

La concejala electa de Ciudadanos por Córdoba, Isabel Albás y algunos de los 20 concejales electos de la formación naranja han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para analizar los resultados electorales en la provincia de Córdoba.

En relación a un posible pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, Albás ha señalado que “aún no hemos concretado una fecha exacta, pero empezaremos a hablar esta semana” para asegurar que “marcaremos la diferencia en este mandato, porque no vamos a gobernar desde la ideología, exigiremos que se prioricen los intereses de Córdoba y lo que más le preocupa a los cordobeses, es la falta de empleo, con lo cual nuestras exigencias en primer lugar irán dirigidas a la generación de empleo”.

“Vamos a hablar con la lista más votada el pasado 26M, que es el PP” ha asegurado la concejala electa y ha puntualizado que “nos sentaremos con todos aquellos que quieran sentarse con nosotros, puesto que hemos tenido unos resultados magníficos”.

Con respecto a las negociaciones para la conformación del gobierno municipal, la concejala electa de la formación naranja ha resaltado que “los medios de comunicación van a estar informados de toda la negociación con transparencia y rigor”.

“Desde Cs vamos a poner en interés de Córdoba en el centro de las políticas y esperamos que a esta idea se sume también en Partido Popular” ha matizado Albás, quien ha puesto de manifiesto que “la relación es cordial y tenemos buena predisposición y eso ya es un paso importante. En las negociaciones, ustedes ya saben, que tenemos que ceder todos” y ha insistido en que “lo que importa es que en estos cuatro años los cordobeses noten el cambio y que hemos sido realmente útiles”.

Según la concejala naranja “antes de repartirnos responsabilidades lo que tenemos que hacer es sentarnos a negociar y a priorizar”, porque ha incidido “no hemos venido a generar problemas, sino a solucionarlos”.

“Gobernaremos para todos los cordobeses, no solo para los que nos han votado, ese ha sido el gran error que se ha cometido siempre en esta ciudad” ha subrayado Albás, quien ha apuntado que “el mandato de PSOE e IU no sirve de ejemplo en ningún tipo de negociación, al revés, quizás habría que analizarlo para saber exactamente que no se tiene que hacer”.

En este sentido, la concejala electa de Cs ha resaltado el trabajo de David Dorado durante estos cuatros años en el Ayuntamiento de Córdoba al recordar que“se han presentado unas mociones extraordinarias que nunca se han llevado a cabo y que hubieran mejorado la vida de los cordobeses de forma considerable” al tiempo que ha recordado que “el gobierno de la alcaldesa ausente y Pedro presente no le ha hecho nada de caso y es una pena, al final ha perdido Córdoba”.