Más de 43.000 vehículos en la provincia de Córdoba no tienen en vigor la Inspección Técnica, la conocida como ITV. En mayor medida, ocurre en la capital, en Puente Genil, y en Lucena, según datos extraídos de la DGT a través de un análisis elaborado por el grupo Informes Mecánicos. Son 18.000 turismos, 11.000 motos y 14.000 vehículos de distinta categoría como furgonetas, camiones o ciclomotores, que tienen menos de 25 años de antigüedad- aunque no todos circulan.El parque automovilístico de la provincia de Córdoba cuenta con 579.644 vehículos, lo que supone el 9,2% de Andalucía, siendo el 69% turismos y el 11% moticicletas. El 22%, según datos aportados a esta cadena por la Jefatura de Tráfico en Córdoba, tiene más de 10 años de antigüedad.

Dentro de esos datos, también se incluyen aquellos que están abandonados, en desuso o en garajes sin que se haya tramitado la baja administrativa. De ese número total, la DGT ha trasladado que, a lo largo de lo que llevamos de año 2024, Guardia Civil y Policía Local han interpuesto hasta3.795 denuncias por ITV caducada en Córdoba, que después tramita la propia Dirección General de Tráfico. La multa económica oscila entre los 200 y los 500 euros.

Sergio Arboledas, director General de Informes Mecánicos, afirma en COPE que los motivos del elevado número de vehículos sin la inspección técnica en vigor suelen obedecer " a motivos económicos". "La gente no la pasa por ahorrarse el dinero, pero no es consciente del peligro que genera al resto de conductores o del problema en el que se puede meter en caso de accidente porque el seguro no te lo cubre".

Control de ITV a través de las cámaras instaladas en la ciudad

La DGT ha activado ya en muchas zonas de España, especialmente en capitales como Madrid o Sevilla, la vigilancia a través de cámaras para hacer un seguimiento de los vehículos que circulan sin inspección técnica en vigor. En muchos casos, las cámaras de vigilancia de las Zonas de Bajas Emisiones de los municipios están colaborando con la DGT para evitar accidentes por un mal control de la salud de un vehículo. Fuentes municipales no han podido confirmar a COPE si Córdoba entra o no dentro de ese mapa de ciudades.