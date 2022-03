El Imibic desarrolla un proyecto para favorecer la educación en salud en los tres barrios más vulnerables

La vulnarabilidad también pasa factura a la salud, por este motivo hoy se ha presentado el proyecto 'e-ducass', financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y cuyo objetivo principal es mejorar la salud cardiovascular de un grupo de familias vulnerables (500 personas) en riesgo de inseguridad alimentaria, pertenecientes a los tres barrios más desfavorecidos de la ciudad: Moreras, Palmeras y Sector Sur.

El director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), Pablo Pérez, junto al alcalde, José María Bellido, han dado a conoceer los datos de un proyecto que se divide en tres fases. La primera ha consistido en reclutar a 500 personas, donde ha jugado un papel fundamental el trabajador social del equipo multidisciplinar que lleva adelante el proyecto, junto con los servicios sociales y asociaciones de las tres zonas a intervenir. Una vez finalizado el reclutamiento, se ha pasado a la toma de muestras y cuestionarios, donde investigadores clínicos y nutricionistas han tomado muestras de sangre para obtener el perfil lipídico y la glucosa de los participantes en el estudio.

Además, se han pasado diez tipo de cuestionarios para obtener información sobre el perfil socio-económico, salud cardiovascular, horarios de alimentación y sueño, actividad física, sedentarismo, inseguridad alimentaria y adherencia a la dieta mediterránea. Tras la presentación, el equipo multidisciplinar que compone el proyecto va a comenzar la tercera fase de intervención, que tiene por finalidad "demostrar que un modelo de intervención virtual, sostenible y perdurable en el tiempo mejora más la alfabetización en salud en la población de estudio y, por tanto, puede ser extrapolable a otros grupos sociales".

Para ello, los 500 participantes se dividen en tres grupos: de no intervención, que sólo recibirán una charla inicial, un segundo grupo que recibirá talleres motivacionales cada tres meses y el grupo de intervención digital, que semanalmente serán impactados con consejos nutricionales, recetas sencillas y económicas, consejos de profesionales de la salud, dietas para distintas edades, etc. El contenido y formato de dicha intervención estará adaptado a las distintas edades, con 'Tik Tok' para los más jóvenes, 'reels', vídeos de Youtube, infografías, etc, que se les hará llegar a todos a través de 'WhatsApp'.

El acto de presentación de 'e-ducass' ha sido presidido por el alcalde, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; el secretario general de Investigación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta, Isaac Túnez; el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, Ángel Herrador, y el director científico del Imibic.

Además, ha asistido el vicerrector de investigación de la UCO, Enrique Quesada; la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta, María Jesús Botella; el equipo de dirección del Hospital Universitario Reina Sofía, encabezado por su directora gerente, Valle García; el director gerente del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, Javier Fonseca; representantes del Colegio Oficial de Médicos y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba; representantes de las asociaciones de las tres zonas de impacto del proyecto --Red XXI, Adsam, CIC BATÁ, Kamira y Don Bosco), y de empresas que han colaborado con el proyecto, entre las que destacan Supermercados Piedra, Denominación de Origen Baena, Anula, Imperio Romano de Montoro, Club Deportivo Mar Alegre y Supermercados Marín Baena.