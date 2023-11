Ignacio Guerrero, médico especialista: "La sanidad privada va a quebrar si no cambia el sistema"

El colapso de la sanidad pública con la pandemia de la COVID, en 2020, provocó un cambio profundo en la forma en que la sociedad se enfrentaba a su atención médica. Dos años después, Según datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta para 2022, el Hospital Reina Sofía de Córdoba tenía una media de 44 días de espera por paciente para primeras consultas. Hasta 2.500 pacientes se encuentran en lista de demora de hasta más de dos meses- lo que se traduce en un 10% del total.

En consultas de atención primaria, las citas se daban con una media de 33 días de espera. Si ahora quieres pedir una cita en tu centro de salud a través de la aplicación, podrías esperar hasta 14 días para poder obtenerla. La Junta de Andalucía, en la presentación de sus presupuestos, aseguró que estaba trabajando para agilizar digitalmente estos procedimientos, pero el resultado, a pesar de la inversión, aún no llega.

La pandemia, como reflejan los números, dejó largas listas de espera y empujó a un amplio sector social a contratar un seguro médico privado: uno de cada tres cordobeses tiene un seguro privado en la capital. No obstante, hasta la privada está sufriendo ese colapso.

Por eso, la Unión de Médicos Autónomos, Unipromel, va a comenzar en Córdoba a reunirse con las aseguradoras privadas para una mejora de los convenios colectivos. Es algo que no podía hacerse hasta este pasado agosto, cuando la CNMC dio luz verde. El presidente de la asociación, Ignacio Guerrero, ha asegurado en declaraciones a COPE que los médicos "intentan compensar la poca rentabilidad de la hora de trabajo con el volumen de consultas para poder, incluso, cubrir los costes fijos. Si no ves a un mínimo de seis pacientes por hora, no los puedes cubrir. Sin embargo, esto de trabajar a volumen ha funcionado hasta que hemos visto que el sistema va a quebrar y que repercute también en la atención que da el profesional".









Atender "por volumen" ya no funciona

Según datos contrastados a través de las aseguradoras, la consulta de medicina general oscila entre los nueve y los once euros por consulta, dependiendo de empresa. Explica Guerrero que, por cada consulta que un médico de la privada atiende a un mismo paciente por un mismo motivo, el médico comienza a cobrar menos. "Hay una consulta autorizada, si vuelves a los 15 días, consideran que es un acto denominado revisión, y las pagan a la mitad. Si hay más, lo califican de consulta sucesiva y se cobra a cero euros. Eso ocurre porque hay una enorme falta de transparencia en el sector. El paciente no sabe que por ese servicio, no le está pagando a su médico, y eso es lo que queremos cambiar", asegura Guerrero.

Tampoco están autorizados los profesionales para pedir más de una prueba diagnóstica: "El médico que gasta mucho y pide muchas pruebas, aunque vaya a favor del paciente, es un mal médico para la compañía porque les está costando el dinero", manifiesta el presidente de Unipromel. Entre tres grandes compañías aseguradoras se reparten el 80% del mercado cordobés.

Los médicos autónomos esperan tener una solución a esta situación a partir de enero del año que viene, entre enero y febrero. Sevilla ha sido la primera provincia de Andalucía en iniciar protestas a través de huelgas. En Córdoba será la segunda pero, de momento, no tienen pensado iniciar parones.





