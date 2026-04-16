La Iglesia de Córdoba presenta sus cuentas: ingresa 15,7 millones y destina el superávit a acción social

El Obispado de Córdoba y Cáritas Diocesana han presentado la iniciativa “Ver Iglesia 26”, un ejercicio de transparencia en el que se ha dado a conocer tanto la actividad económica de la Diócesis como su extensa labor social y pastoral. Durante el acto, el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, ha subrayado que la luz de la Iglesia se hace especialmente visible en la caridad, afirmando que “la Iglesia diocesana encarna ese amor que no condena, sino que salva”. En esta edición, se ha puesto el foco en la labor de la Fundación “Renacer”, que atiende a personas con adicciones, y se han entregado los VIII Premios “Entidades con Corazón”.

Las cuentas de la Diócesis: superávit en 2025

El ecónomo diocesano, José Luis Vidal Soler, ha sido el encargado de presentar los datos económicos de la Diócesis correspondientes al ejercicio 2025. Las cuentas reflejan unos ingresos totales de 15.700.368 euros y unos gastos de 13.103.454 euros, lo que arroja un resultado positivo que mejora las cifras del año anterior. Este superávit se debe, en parte, a que los gastos han sido inferiores a lo previsto por la demora en la ejecución de importantes obras de rehabilitación y construcción, lo que supondrá un mayor esfuerzo inversor en 2026.

Delegacion de Medios Un momento del acto

La principal fuente de ingresos ha sido la aportación de los declarantes en el IRPF, que ha supuesto para la Diócesis de Córdoba un total de 6.595.854 euros en 2025. El resto de la financiación procede de las instituciones diocesanas (3.308.685 euros), ingresos patrimoniales y actividades propias (1.381.414 euros) e ingresos excepcionales (3.099.239 euros). Estos datos corresponden únicamente a la actividad del Obispado, a la espera de consolidar las cuentas de las 232 parroquias y otras entidades diocesanas.

En cuanto a los gastos, la mayor partida se ha destinado a la sustentación del clero, con 3.735.875 euros, seguida de los gastos de funcionamiento y conservación de edificios, que ascendieron a 3.330.066 euros. A actividades pastorales y asistenciales se dedicaron 3.268.709 euros, mientras que el personal seglar supuso un gasto de 1.191.627 euros. Finalmente, los programas de rehabilitación de templos y centros pastorales contaron con una inversión de 1.577.175 euros.

Premios a la solidaridad en la lucha contra la exclusión

En el marco del evento, se ha celebrado la octava edición de los Premios “Entidades con Corazón”, que reconocen el apoyo de empresas cordobesas a la labor de Cáritas. Las galardonadas de este año han sido Pan “El Vacar”, Ximénez Group y Transcon, por su compromiso material y su colaboración en programas de inserción.

El director de Cáritas Diocesana, Darío Reina, ha expuesto la dura realidad social que motiva estos esfuerzos. Según los últimos estudios, casi 500 personas viven en situación de calle o infravivienda en Córdoba. Además, el informe FOESSA para Andalucía revela que una de cada cuatro personas tiene dificultades para acceder a una vivienda, mientras que un 10% de la población andaluza sufre exclusión severa y un 13%, exclusión moderada, con problemas de acceso al empleo, la salud o la educación.

Ante esta situación, Cáritas ofrece ayuda a familias para cubrir necesidades básicas, promueve la inserción laboral a través de su empresa Solemccor y acompaña a personas mayores que sufren soledad. En nombre de los premiados, Alberto del Rey ha agradecido el reconocimiento, afirmando que “no es solo un honor, es también una llamada a no olvidar que hay personas que siguen enfrentándose a la vida sin lo más básico y ante esa realidad, no podemos mirar hacia otro lado”.

'Hogar Renacer': una nueva oportunidad frente a la adicción

La presentación de “Ver Iglesia 26” también ha servido para visibilizar la labor de la Fundación Pía Autónoma “Hogar Renacer”, una entidad que desde finales de los años 70 se dedica a la atención integral de personas con adicciones al alcohol y otras sustancias. La gerente, Carolina Castellano, ha explicado el profundo impacto de esta enfermedad: “la enfermedad adictiva altera todos los ámbitos de la vida de una persona: físico, mental, social, económico, familiar, espiritual y casi por igual al enfermo y a su entorno, que enferma también”.

La fundación ofrece un tratamiento completo que incluye un centro de desintoxicación residencial y otro de tratamiento ambulatorio con un programa específico para mujeres. El testimonio de uno de sus usuarios recuperados es la mejor prueba de su éxito. Tras su paso por el centro, asegura haber recuperado su vida: “he recuperado las ganas de trabajar, de divertirme, de gestión de mis emociones, en definitiva, he recuperado mi esencia y las ganas de vivir”.