La huelga de la construcción en Córdoba se enquista y pone en jaque la negociación colectiva

La patronal denuncia un conflicto "desproporcionado"

La huelga de gruistas en el sector de la construcción de Córdoba ha cumplido ya 46 días, con un seguimiento del 100% que mantiene paralizadas unas 60 obras en toda la provincia. El conflicto, centrado en una mejora salarial, ha llegado a un punto crítico que ha forzado la intervención de la Junta de Andalucía, que ha convocado a las partes a una reunión de mediación a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para intentar desbloquear la situación.

Desde la patronal Constructor, apoyada por la regional FADECO y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se ha calificado la huelga como "desproporcionada". La organización asegura haber mostrado siempre disposición para negociar, pero dentro de los límites que marca el convenio nacional, concretamente el artículo 50, para no generar una "ley de la jungla" en el sector. La presidenta de Constructor ha lamentado que el paro esté causando pérdidas por valor de 1 millón de euros y afectando a proyectos de viviendas de VPO.

La propuesta de la patronal consiste en fijar el plus salarial en 16 euros y completarlo con otros conceptos hasta los 26 o 27 euros, una cifra que ya se aplicó de forma transitoria. Sin embargo, recalcan que esta negociación no puede realizarse sin abordar otros problemas como la productividad o el absentismo laboral. "Hemos estado en la mejor disponibilidad para poder negociar, pero dentro de unos parámetros lógicos y equilibrados", han señalado desde la asociación.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO, que representan a los cerca de 60 gruistas en activo, defienden una mejora salarial de 32 euros brutos por día trabajado. Rechazan el argumento de la patronal de que sus salarios son elevados, afirmando que un operador de grúa apenas alcanza los "1.300 euros netos" y que Córdoba no posee el mejor convenio de Andalucía, ya que hay "provincias que tienen salarios mucho más altos como Sevilla o Málaga".

No podemos basar el modelo productivo de la construcción en nuestra provincia en los destajos y en echar hora extra" David Quintana CC.OO.

Los representantes de los trabajadores también han denunciado la vulneración del derecho a huelga en una obra de Vimpyca donde se ha sustituido una grúa torre por una autopropulsada. El portavoz de CCOO, David Quintana, ha criticado el modelo actual: "No podemos basar el modelo productivo de la construcción en nuestra provincia en los destajos y en echar hora extra, porque estamos poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y robando su derecho a conciliar la vida laboral".