Hoy ya es una realidad el Centro de Interpretación Juramento de San Rafael

Esta mañana se ha presentado el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael, donde la finalidad es dar las claves para saber el origen de la devoción a San Rafael o lo que significa San Rafael para los cordobeses. En dicho lugar pueden encontrar desde elementos históricos hasta algunos elementos interactivos que nos pueden ofrecer niveles de información. Se pretende que sean los cordobeses los que continuen con el proyecto.

Así ha explicado Eva María Delgado, gestora de patrimonio cultural, su pretensión de adaptación en el templo: “Nuestra premisa es no interferir para nada en el templo, habéis pasado todos por una iglesia y no se ha notado que hay arriba un centro de interpretación, porque ha sido lo primero que hemos querido integrarnos nosotros en el templo y no el templo en nosotros”