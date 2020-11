La hostelería cordobesa ha perdido entre el 75 y el 100 por cien de los clientes

El Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba, de forma monográfica y virtual, ha celebrado el III Encuentro de Turismo, Universidad y Empresa, en el que se ha analizado el impacto de la pandemia en el sector de la gastronomía y la restauración en Córdoba.

Según ha indicado la institución universitaria, el encuentro ha sido inaugurado por el vicerrector de investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, Enrique Quesada; el director del CAPT y profesor de la UCO, Manuel Rivera; y el presidente de la Comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba y también empresario de restauración, Javier Campos.

El hecho de elegir en este encuentro a los restaurantes y establecimientos de comidas se debe, entre otros motivos, a su "importante incidencia en la oferta y la imagen turística de Córdoba y numerosos municipios de la provincia, a su generación intensiva de empleo por encima de la de otros establecimientos turísticos y al hecho de que sea precisamente la gastronomía cordobesa una las principales motivaciones de la demanda turística de la ciudad de Córdoba".

Así lo ha señalado el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, quien ha subrayado que la gastronomía es "una de las principales señas de identidad de nuestra cultura y nuestro propio imaginario turístico".

En la actualidad, la provincia cuenta con unos 4.100 establecimientos de restauración, cifra que se ha mantenido "muy estable" en la última década.El 54 por ciento de estos establecimientos se concentra en el municipio de Córdoba y, sobre todo, en la zona centro comercial de la ciudad, entorno de la Judería-Mezquita Catedral y La Ribera, coincidiendo con la zona de mayor afluencia turística.

El profesor Ricardo Hernández ha presentado los resultados desagregados de la encuesta que el CAPT de la UCO ha realizado sobre el impacto de la crisis del covid-19 en este subsector turístico y sobre las perspectivas de recuperación, con datos tan relevantes y sintomáticos como que "el 69 por ciento de los establecimientos no estiman que dicha recuperación llegue a menos de un año, sino en todo caso más allá del tercer trimestre de 2021".

Las pérdidas de ingresos de estos establecimientos respecto al año 2019 han sido "cuantiosas y mayoritariamente han perdido entre el 75 y el cien por cien de los clientes", así como "en general más del 50 por ciento de su facturación habitual como ha señalado el representante de Hostecor".

A su vez, estos establecimientos han tenido que afrontar esta situación de crisis asumiendo costes de personal, una importante presión fiscal y otros costes derivados de la adaptación de sus negocios a las nuevas exigencias de control higiénico-sanitario.

A todo ello se han añadido las numerosas restricciones como la disminución de la franja horaria de apertura o pérdidas de aforo para distanciamiento entre clientes, que "no han sido apenas compensados por las administraciones competentes ante una falta o insuficiencia de ayudas directas y a fondo perdido".

En este contexto, como se ha advertido en la encuesta realizada por el CAPT, en torno "al 69 por ciento de estos establecimientos han tenido o prevean reducir plantilla en, al menos, la mitad de sus efectivos". En este sentido, como manifiestan los representantes del empresariado turístico cordobés, "hay que advertir que los contagios por covid-19 han sido, de acuerdo con la información oficial existente, claramente minoritarios, no alcanzando más allá del cinco por ciento de los casos registrados y no en pocas ocasiones no han sido los establecimientos de comidas los que han generado directamente dicho foco de contagio".

REORIENTAR LOS NEGOCIOS

Finalmente, expertos y representantes empresariales parecen coincidir en la necesidad de reorientar los negocios a la demanda de turismo nacional y de proximidad en estos momentos de crisis, como también a la propia demanda local, mediante ofertas y promociones atractivas y apertura de nuevos canales de negocio como el servicio de comidas a domicilio.

"Sin perjuicio de ello --han señalado--, no cabe duda que la colaboración público-privada ha de seguir reforzándose para afrontar retos no precisamente nuevos como los procesos de digitalización de servicios y gestión empresarial de los restaurantes, la promoción y comercialización asociadas mediante la creación de un club de producto en el ámbito provincial", entre otros aspectos.

Finalmente, se han abordado otras medidas promocionales como la apuesta por la Capital Cordobesa de la Gastronomía y la propuesta de Ciudad Creativa de la Gastronomía destacando el papel que puede desempeñar la Universidad de Córdoba al contar con línea de investigación consolidadas en turismo gastronómico como se ha podido comprobar en la mesa técnica de este encuentro.

MEDIDAS Y REIVINDICACIONES

La presencia en este encuentro de representantes del subsector turístico de restauración de la Confederación de Empresarios de Córdoba y la Asociación Cordobesa de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostecor) ha servido para profundizar en el análisis de la situación actual de estas micropymes y en las medidas y reivindicaciones que dichas asociaciones están poniendo sobre la mesa de cara a concienciar a las administraciones públicas competentes.

Igualmente, la participación de cuatro profesores y expertos de la UCO en turismo y gastronomía en Córdoba, vinculados a las Áreas de Economía Aplicada y de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad, ha enriquecido la visión de este segmento de demanda desde perspectivas y enfoques diferentes pero complementarios entre sí, obteniendo finalmente una "panorámica integral y completa de este subsector turístico de tanta importancia en nuestra ciudad y provincia".