Hostecor pide a Paula Badanelli que se disculpe o dimita por sus críticas al colectivo

COMUNICADO DE HOSTECOR:

Como presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), asociación que acumula cuarenta y tres años de historia (constituida en marzo 1977) y que representa a todas empresas vinculadas al ámbito hostelero cordobés, asociadas o no, con el apoyo y respaldo de la junta directiva que encabezo pongo en conocimiento del lector este contenido con el propósito de que sirva como respuesta a las desafortunadas declaraciones hechas recientemente por la concejala de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba Paula Badanelli en el programa ‘Las cartas sobre la mesa’ emitido por Procono Televisión Córdoba en la fecha de 3 de febrero. La concejala, en sus manifestaciones, dejó entrever con insinuaciones hechas con evidente menosprecio que Hostecor no representa al total del colectivo hostelero en Córdoba y que la actividad promovida por nuestra asociación en la pasada Feria Internacional del Turismo (Fitur) celebrada en Madrid, donde se reunieron a once reputados cocineros de la provincia, y que fue todo un éxito, según se reflejó en los medios de comunicación, no aunaba a los principales exponentes, desde su punto de vista, de la cocina cordobesa.

En concreto, Badanelli declaró que “invitaría a los telespectadores a que piensen en diez referentes gastronómicos de esta ciudad (Córdoba), los que crean empleo, los que de verdad ofrecen calidad, los que llevan años peleando por esta ciudad, a que busquen y vean que ninguno de los diez que tengan en su cabeza, al menos, no los diez que tengo en la mía, los grandes empresarios y hosteleros de esta ciudad no han acudido (a Fitur, se entiende); se han elegido a once, imagino que será un grupo de amigos o de conocidos, no sé el criterio de selección (…)”; así, añadió que “Hostecor no tiene asociados y que Hostecor no representa hoy por hoy a nadie; no hay más que estar en la calle para saberlo (…)”. Vaya por delante, que desde Hostecor se quiere constatar el máximo respeto a la institución en la que tiene su acta como concejala, al partido que representa y a sus votantes, en general.

Como presidente del colectivo hostelero cordobés me gustaría transmitir mi sorpresa por las declaraciones realizadas, que demuestran un completo desconocimiento del ámbito al que se refiere, no sólo por las insinuaciones que sin sentido ni criterio profesional apunta en su elocución, sino porque además no se corresponden con la realidad. Pongo en conocimiento de la concejala Badanelli, cuya ignorancia en la materia se puede disculpar por su manifiesta inexperiencia en la actividad política y por carecer de criterio cognitivo del ámbito hostelero y laboral, que Hostecor está reconocida como asociación por los sindicatos como interlocutora para llevar a cabo cualquier tipo de negociación de convenios y de paritarias. Hostecor representa a empresa asociadas y no asociadas y a las personas que en ellas trabajan, en total 16.949 profesionales en la provincia de Córdoba, empleados en un total de 4.134 establecimientos, de los que 1.724 están en la capital cordobesa, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo en el mes de enero a tenor del régimen de afiliación a la Seguridad Social con alta en Hostelería y por el Instituto Nacional de Estadística, respectivamente. De igual manera, haciendo alusión a la manifestación referida a la actividad promocional de la gastronomía cordobesa en Fitur 2020, indicarle que su discurso supone una absoluta falta de respeto para todos esos establecimientos que estuvieron de manera desinteresada, presentes en una actividad que sirvió para divulgar las virtudes de la gastronomía cordobesa. Indicarle, también en este sentido, que las personas que participaron en esa actividad en Madrid lo hicieron generosamente y que otros compañeros no estuvieron porque declinaron la invitación realizada por Hostecor, por diversos motivos.

En esta línea, señalar que si para ella, no son suficientes méritos profesionales de la talla de cuatro distinciones Bib Gourman de la Guía Michelín, un Sol Repsol, un campeón de España de Pastelería o un Premio Nacional del Rabo de Toro, entre otros méritos de los participantes, para Hostecor y el ámbito Gurmé nacional, son avales más que reconocidos y sólidos. Desde Hostecor, entendemos que un representante público municipal debe dedicar su actividad a servir y ayudar a sus conciudadanos, compartan o no sus ideas políticas. Por este motivo, instamos a Badanelli a que pida disculpas de manera pública y que, a su vez, rectifique las lamentables manifestaciones que ha hecho sobre este colectivo. Así, se le invita a que conozca la realidad de la hostelería cordobesa de cerca, dado que hasta ahora no ha mostrado interés alguno en ello, al menos, con esta asociación, hecho por el que se le invita a que mantenga con premura una reunión con nuestra junta directiva para que pueda asumir y entender la realidad que la asociación trata a diario.

En caso de negativa o de que no tuviera a bien esta petición, que entendemos es justa y pertinente porque está dirigida para defender los derechos y reputación de este colectivo, desde Hostecor se le solicita la inminente dimisión como concejala en el Ayuntamiento de Córdoba. De igual manera, se insta a los máximos responsables de su partido a que reconsideren el planteamiento erróneo expresado por su militante con el firme propósito de que modifiquen el criterio aludido, en ningún caso, acorde a la realidad y, desde nuestro humilde punto de vista, desacertado y fuera de lugar.