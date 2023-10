El Hospital San Juan de Dios pone en marcha un programa de atención domiciliaria a personas mayores

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha el programa ‘Mayores Cuidados’, cuyo objetivo es ofrecer atención domiciliaria, de carácter temporal, a personas vulnerables mayores de 65 años, para la continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria o a aquellas que estén en situación de dependencia y tengan solicitado un recurso en este sentido.

Desde su inicio, en abril de este año, el programa cuenta con 12 personas usuarias, que han recibido apoyo por parte de nuestro personal de enfermería para realizar tareas de higiene, alimentación, control de medicación, acompañamiento o estimulación física y cognitiva, entre otras. Asimismo, los beneficiarios del proyecto tienen un seguimiento desde la unidad de Trabajo Social del Hospital, para detectar y mejorar las necesidades de estas personas. Isabel lleva apenas una semana como usuaria del programa y asegura que, al principio, tenía ciertas reticencias debido a su timidez.

“Estoy encantada con Dolores que me lo pone muy fácil. A pesar de mis problemas de salud, me encuentro muy fuerte mentalmente y disfruto mucho con la lectura, la televisión o el ordenador, aunque todas son tareas solitarias. Sin embargo, desde que ha empezado a venir, solo con su compañía ya me aporta mucho”.

Esta usuaria, destaca además que el apoyo que se le presta desde San Juan de Dios le ayuda a mantener sus controles de azúcar, tensión etc “soy bastante descuidada para eso” lo que redunda en una alimentación adecuada, esencial para su enfermedad. “Es la primera vez que recibo ayuda a domicilio y estoy muy contenta, Loli es muy cariñosa conmigo”, resalta Isabel que está en vías de solicitud de un recurso de dependencia. Más allá de la asistencia sanitaria.

Para el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, este programa amplía la apuesta que desde el centro se hace por prestar una atención que va más allá de lo asistencial “y refuerza nuestro compromiso social, situándonos a la vanguardia en el apoyo a las personas más vulnerables desde el ámbito sanitario”.

Algo que, según añade el Superior de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Córdoba, Isidoro de Santiago O.H. va en consonancia con los valores de la Institución, y con el estilo de hacer del fundador de la misma, caracterizado por la Hospitalidad y la calidez en el cuidado, sin olvidar la calidad del mismo y el respeto a la dignidad de la persona, en todo momento.

Es por ello, que el Hermano Superior ha visitado a algunos de estos usuarios en su domicilio, para conocer de cerca su realidad, y acompañar en su proceso espiritual a quienes así lo demanden. Las personas beneficiarias de este programa, que está subvencionado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, llegan derivados desde otras entidades, públicas y privadas, Servicios Sociales y el Servicio Andaluz de Salud.

Asimismo, la asistencia que se les presta mediante esta iniciativa, que se lo prolongará hasta finales de año con visos de continuidad en el futuro, varía en función de las necesidades de cada uno de ellos: si vive o no solo, su grado de dependencia, etc…pero lo habitual es un apoyo de dos horas diarias, durante cinco días a la semana.