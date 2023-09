El Hospital Reina Sofía organiza un cardiomaratón para dar visibilidad a las enfermedades cardíacas

La Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía y la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba y Provincia (ASPACACOR) han organizado un intenso programa de actividades para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar nuestro corazón con motivo del Día Mundial del mismo.

La primera de las actividades tendrá lugar a las 9.30 horas en el vestíbulo principal del Hospital General, donde especialistas en Cardiología guiarán a las personas interesadas en aprender soporte vital básico. Para ello, han organizado un cardiomaratón, gracias a la colaboración de la Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias, en el que pacientes y visitantes practicarán cómo realizar la reanimación cardiopulmonar, cómo actuar antes atragantamientos, cuáles son las posiciones de seguridad, además de tener la opción de conocer su frecuencia cardíaca, el nivel de glucemia, colesterol o su presión arterial.

La directora gerente del hospital, Valle García, y los presidentes de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba (ASPACACOR) y de la Federación Andaluza de Rehabilitados Cardíacos (FARCA), Alfonso Otero y Miguel Ángel Fernández, respectivamente, así como Fernando Caballero en representación de ASOPROTECOR, han participado también en las actividades que se extenderán durante toda la mañana. También se ofrecerá a las personas asistentes un desayuno cardiosaludable, con el objetivo de poner el foco en la importancia del consumo de productos que ayudan a mantener una adecuada calidad de vida.

Además, el cardiólogo José López Aguilera y el paciente Alfonso Fernández serán también los protagonistas de una charla informativa en la que expondrán las formas de prevenir la enfermedad cardiovascular. El objetivo, según destaca el doctor López Aguilera es “visibilizar las enfermedades cardiovasculares porque siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, por diferentes motivos, no le damos la importancia que merecen”.

Cada año, el hospital atiende unas 30.000 consultas de pacientes con enfermedades cardiovasculares siendo también las responsables de los cerca de 600 tratamientos urgentes que realiza el equipo de Cardiología en las salas de hemodinámica. Una vez sufrido daño en el corazón por un ataque cardiaco, infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca, el paciente afronta la fase de rehabilitación, donde tras superar una prueba de esfuerzo, el paciente recibe terapias que son complementarias al tratamiento farmacológico y que se dividen en tres ámbitos fundamentales: fomentar el autocuidado y el ejercicio físico; el control de los factores de riesgo cardiovascular y abordar al ámbito psicológico.

Estos programas de rehabilitación cardiaca suelen tener una duración aproximada de dos meses en los que son atendidos por un grupo multidisciplinar de profesionales compuesto por cardiólogos, psicólogos, médico rehabilitador, fisioterapeuta y enfermería. Cada año, más de 200 personas en el Hospital Reina Sofía pasan por un programa de rehabilitación.

En esta línea, el cardiólogo recuerda que el equipo del Hospital Reina Sofía “incorpora de manera continua las mejoras que nos indica la evidencia, sumando los nuevos tratamientos farmacológicos disponibles, mejorando el implante de dispositivos, fomentando la atención ambulatoria con la creación por ejemplo del hospital de día, abriendo consultas específicas de insuficiencia cardíaca o, apostando por fórmulas de coordinación interniveles que permitan una atención más ágil como sucede con las teleconsultas con Atención Primaria, que nos ofrecen la posibilidad de valorar al paciente en apenas una semana desde que visitara a su médico de familia”.

Sin embargo, todos estos avances no son suficientes para frenar el incremento de pacientes que, cada vez más, requieren asistencia sanitaria por esta causa. Por ello, “días como hoy no sirven para alzar la voz, recordar a la ciudadanía la importancia de tomar conciencia sobre su salud, de seguir los tratamientos relacionados con la hipertensión, colesterinemia, etc. así como poner en práctica todas esas recomendaciones que conocemos y que nos ayudan a prevenir (alimentación, deporte, etc.)”.