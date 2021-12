El Hospital Reina Sofía despide a cerca de 200 profesionales sanitarios que inician su jubilación

El Hospital Universitario Reina Sofía ha despide hoy en un emotivo acto a los 196 profesionales que este año han iniciado una nueva etapa vital: la jubilación. 110 profesionales de Enfermería, 46 de Servicios Generales, 21 de la Dirección de Personal, 17 especialistas en Medicina y 2 del área Económico Administrativa son los protagonistas del encuentro que durante esta mañana se ha celebrado en el salón de actos del centro hospitalario.

En esta edición, el acto ha estado guiado por María Isabel Lázaro, profesional de la Unidad de Atención al Profesional en activo quien, tras una breve introducción, ha dado paso a la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella. En su intervención, la delegada ha felicitado a los cerca de 200 profesionales por “el trabajo y compromiso durante su etapa laboral con la salud de los cordobeses y el cuidado, cada uno desde su área, de todos los aspectos implicados en la atención sanitaria. Gracias por todos los años de esfuerzo y, muy especialmente, por este último tramo en el que el trabajo de todos y cada uno de vosotros ha sido imprescindible”.

En esta línea, la directora gerente del hospital, Valle García, ha reconocido también la trayectoria de los profesionales y ha querido hacer especial mención a su última etapa laboral “es imposible no hacer referencia a este último año y medio. Me gustaría que os sintierais satisfechos de toda vuestra vida laboral y, en particular, de la última etapa. Vuestra experiencia ha sido clave durante la pandemia y, tanto vuestros compañeros como los cordobeses, hemos sido afortunados de contar con vuestro trabajo y compromiso. Sois y siempre seréis Hospital Reina Sofía. Esto es algo que os lleváis y, gracias a vuestra dedicación durante años, nosotros, los que nos quedamos todavía, seguiremos disfrutando de este legado porque este hospital en particular, se ha construido granito a granito con cada una de las personas que ha pasado por aquí”.

Tras las intervenciones, los asistentes han subido al escenario a recoger un simbólico detalle elaborado para la ocasión por la ceramista Gema Muñoz, que ha creado una pieza de cerámica que reproduce la silueta y el logo del Hospital Reina Sofía, que este año alcanza su 45 cumpleaños.

Finalmente, el coro ‘La Alegría de Reina Sofía’, integrado por miembros de la Asociación de Mayores del hospital, ha preparado unas canciones navideñas que se han proyectado en vídeo, dada la actual situación y las medidas de preventivas que se imponen por la pandemia.